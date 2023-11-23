الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين، ووزير خارجية إيران يكشف عن سيناريو خطير

قبل ساعات من بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، صباح الجمعة، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجزرة جديدة بقصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا، متسببة بمقتل 13 شخصا وإصابة 60 آخرين حتى اللحظة.

الاحتلال يقصف مدرسة أبو حسين في غزة

وحسب قناة "الأقصى" الفلسطينية، فإن "الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين بعد قصفه مدرسة أبو حسين التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا أسفرت عن استشهاد 13 شخصا حتى اللحظة وإصابة 60 آخرين".

إيران تحذر من سيناريو خطير في غزة

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه سيتم تنفيذ سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا، إذا استمرت جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية.



وقال وزير الخارجية الإيراني في البيان الذي نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "وفي لبنان، التقينا وتشاورنا مع نبيه بري (رئيس مجلس النواب اللبناني) ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي وحسن نصر الله (أمين عام "حزب الله") وبعض قادة حماس والجهاد الإسلامي".



وأكد وزير الخارجية الإيراني في بيانه، أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية هو إبادة جماعية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهجرة قسرية، ومساع من قبل بعض الناشطين لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي".



ونجحت المقاومة الفلسطينية، في تكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة تسببت في تدمير عشرات المدرعات والدبابات ومقتل مئات الجنود.

وأكد المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، اليوم الخميس، عن استهداف 335 آلية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

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ودعا المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيانه الصادر اليوم إلى تصعيد المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء الضفة وقطاع غزة.



كتائب القسام تحيي المقاومة في اليمن والعراق ولبنان

ووجه أبو عبيدة اليوم التحية للمقاومة في اليمن والعراق ولبنان، على تضامنهم مع المقاومة في قطاع غزة، مطالبا أحرار العالم بالتصدي للعدوان الإسرائيلي في كل مكان

أبو عبيدة، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم الخميس، أن أحد أفراد القسام استهدف ناقلة جند بها 8 جنود بالقرب من مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة، وأوقعهم ما بين قتيل وجريح.



أبرز خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأضاف أبو عبيدة أن كتائب القسام نفذت عملية نوعية ضد مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من المسافة صفر أسفرت عن مقتل 5 جنود.



وأكد الناطق باسم كتائب القسام، أن أحد مقاتلي المقاومة نفذ عملية إطلاق نار ضد عدد من الجنود التابعين لجيش الاحتلال من مسافة تصل إلى 10 أمتار وأرداهم ما بين قتيل وجريح.



وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام مستعدة لاستمرار المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال عدم التزامه بالهدنة



وأضاف أبو عبيدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض الهدنة في البداية لأمنه كان يراهن على قوته العسكرية في تحرير الرهائن

وشدد أبو عبيدة على أن جيش الاحتلال يخفي العدد الحقيقي لقتلاه من الجنود خلال الهجوم البري على غزة. مشيرا إلى استهداف 33 ألية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 72 ساعة الماضية.



وأضاف أبو عبيدة، أن قوات القسام نفذوا عمليات نوعية متعددة خلال ال3 أيام الماضية مما تسبب في إسقاط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

