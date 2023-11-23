الخارجية القطرية: بدء سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس خلال ساعات

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الخميس، إن المحادثات بشأن الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.

وأضاف الأنصاري، أن العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في القاهرة وواشنطن لضمان سرعة بدء الهدنة.

ولفت إلى أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة.

وفجر اليوم الخميس، قال مسؤول إسرائيلي في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنه لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة.

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وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه "لن تكون هناك هدنة في القتال مع حركة حماس الفلسطينية قبل الجمعة، وذلك خلافًا لما أعلنه الطرفان في البداية".

ولم يكشف المسؤول عن مزيد من التفاصيل بشأن تأجيل العملية.

كما قال مسؤول إسرائيلي لشبكة "CNN" الأمريكية الأربعاء، إن تل أبيب تعتقد أن حركة حماس "لن تبدأ في إطلاق سراح الرهائن إلا بعد أن تبدأ إسرائيل عملية تسليم الفلسطينيين الذين في سجونها".

وأضاف المسؤول أن "الرهائن من المتوقع أن يكون معظمهم أطفال مع أمهاتهم، سيدخلون إسرائيل من 3 مواقع مختلفة، والتي لم يتم إعلانها بسبب الطبيعة الحساسة للموقف".

وتابع أنه "سيتم استقبال الأطفال دون سن الثانية عشرة من قبل أفراد أسرهم عند نقاط العبور الثلاثة الخاضعة للسيطرة العسكرية، وسيتم بعد ذلك نقل الرهائن المفرج عنهم إلى المستشفيات لإجراء فحوصات طبية، وسيتم استقبال الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن اثني عشر عاما من قبل أسرهم في المستشفيات".

وذكر أنه "من المتوقع أن يتم إطلاق سراح فلسطينيين من 3 سجون إسرائيلية وهي مجدو والدامون في إسرائيل، وعوفر في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يذهبوا إلى منازلهم في الضفة الغربية عبر معبر بيتونيا جنوب رام الله وبالقرب من سجن عوفر".

موعد الإفراج عن الرهائن



وكانت وكالة “رويترز” نقلت مساء أمس، عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الإفراج عن الرهائن فى قطاع غزة لن يتم قبل يوم الجمعة المقبل.

بينما كشف مسؤول إسرائيلي عن السبب وراء قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأوضحت «سي إن إن»، نقلًا عن المسؤول، أن تأجيل إطلاق سراح الأسرى من غزة يعود إلى تفاصيل تنفيذ بسيطة إلى حد ما.

وبيَّن المسؤول أن سبب التأجيل هو عدم تلقي إسرائيل بعد أسماء الأسرى الذين ستطلقهم حماس.