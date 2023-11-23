محافظ الأقصر يفتتح سوق خضار شرق السكة ومشروع مواقف سيارات السرفيس

افتتح محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سوق خضار شرق السكة بمدينة الأقصر ومشروع تطوير مواقف سيارات سرفيس (البياضية – أرمنت – الزينية – الحبيل)، بعد الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره والانتهاء من الإجراءات الإدارية للتسكين.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطن وافتتاح أسواق جديدة لمحاربة الغلاء وتوفير كافة الخضراوات والفاكهة وكذلك الأسماك بأسعار مناسبة، برفقة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن الأقصر.

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وقال محافظ الأقصر إن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بهدف تقديم الخدمات المحلية للمواطنين بالشكل اللائق، وفي إطار جهود الدولة لضبط الأسعار، وفرض رقابة على مختلف السلع وبشكل خاص السلع الغذائية، فضلًا عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإنتشار العشوائي داخل أرجاء المدينة.



وأوضح المستشار مصطفى ألهم بأن تصميم السوق وأعمال التطوير التي تمت جاءت بشكل حضاري ومتطور تتناسب مع الهوية البصرية للمحافظة، ويضم بداخله 163 باكية ومحل لبيع الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم ، بالإضافة إلي معرض دائم لبيع المنتجات بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية ، فضلاَ عن منظومة بيئية متكاملة للحفاظ علي مستوي النظافة والصحة العامة للجميع.

وعلي صعيد آخر واصل ألهم جولته بافتتاح مشروع تطوير مواقف " البياضية- أرمنت – الزينية – الحبيل " وهو أحد المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة أيضاَ في الوقت الحالي.

وقد أكد علي أن هذه المشروعات التي تم افتتاحها اليوم تم تزويدها بأنظمة الحماية المدينة وأنظمة المراقبة بالكاميرات بالإضافة إلي نقطة إسعاف ومكتب مجهز لشرطة المرافق ومصلي وأيضاَ مسجد تم إنشائه علي مساحة 200 متر بموقف البياضية وأرمنت وكذا أعمال اللاند سكيب.



وجاء ذلك لمحاربة المواقف العشوائية وتيسير على المواطنين بايجاد موقف متكامل يحتوى على جميع الخدمات ولتسهيل الحركة المرورية والتكدس المستمر فى غير المواقف الرسمية

شارك في الجولة لواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الاقصر والعميد ضياء ماهر مدير إدارة المرور والعقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق والمهندس أسعد مصطفي مسئول جهاز تعمير البحر الاحمر ورؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وشدد ألهم على ضرورة الاهتمام بنظافة هذه المواقف والسوق والحرص على ازالة المخالفات ونقلها بمساعدة مجلس المدينة اول باول حتى يستمر المكان بالشكل اللائق.

كما وجه الشكر إلى الاجهزة الامنية التى ساعدت فى نقل الباعة الجائلين الى الاماكن المخصصة بالسوق الجديد وكذلك اصطفاف بدون مشاكل.

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