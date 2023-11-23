انقطاع المياه عن 4 مناطق بأسيوط بسبب كسر مفاجئ في خط طرد حي غرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، عن توقف محطة نائلة خاتون بسبب كسر خط طرد المحطة قطر 500مم ش الثورة كوم عباس والذى أدى إلى انقطاع المياه عن 4 مناطق بحي غرب وهي مصنع سيد، تأمينات السيارات، مساكن نائلة خاتو وكوم عباس بحي غرب أسيوط.

كسر مفاجئ لخط المياه

وفي هذا السياق، أكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن ضعف وقطع المياه عن حي غرب يأتي نتيجة لكسر مفاجئ في خط طرد 500مم ولذلك تم الدفع بسيارات الكسح والمياه ومعدات وطاقم الإصلاح لإتمام إصلاح خط المياه في أسرع وقت ممكن وعودة ضخ المياه لجميع المناطق المتأثرة.

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ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن مواعيد البدء في الأعمال التنفيذية المعمول بها لإصلاح كسر خط المياه من مساء اليوم، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

توفير سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة

وأعلنت شركة المياه للمواطنين بأنها ستعمل على توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة، وتوزيعها بصفة دورية، في المناطق المتأثرة بخروج محطة رفع صرف صحي نائلة خاتون خلال الساعات المقبلة.

كما أعلنت الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه، والتعامل معها على الفور، وأكدت الشركة أنه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة الانقطاع وحتى عودة ضخ المياه.