جامعة طيبة التكنولوجية تشارك بمؤتمر الاتحاد الأوروبي للتعليم الفني

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، في فعاليات مؤتمر الاتحاد الأوروبي للتعليم الفني، (EU for Improving Youth Skills)، والمنظم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي "إيراسموس+"، لتشجيع الابتكار العلمي، تحت شعار "تحسين وتطوير مهارات الشباب" بحضور لفيف من ممثلي الوزارة والجامعات والهيئات البحثية وخبراء التعليم وممثلي الاتحاد الأوروبي فى مصر، وممثلي برنامج ايراسموس، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

Advertisements



وتناول المؤتمر الأفكار التوجيهية والاستراتيجيات المستقبلية، مقدما توضيحات حول الموضوعات المهمة والتقنيات الأساسية، والعقبات في قطاع التعليم المهني في إطار العمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما استعرض أهمية التعليم الفني والتكنولوجي والبرامج المختلفة التي تقدمها كل جامعة، ومنها جامعة طيبة التكنولوجية، وكذلك البرامج والمشاريع المختلفة التي سيطلقها برنامج ايراسموس+ باستفاضة.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني، إن الوزارة قدمت مشروع لنقابة التكنولوچيين وخاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتحديد التوصيف الوظيفى لخريجي الجامعات التكنولوچية لمنحهم أكواد تسمح بالتوظيف للخريجين كمؤهل عالي لنجاح التجربة.



وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء جامعة تكنولوچية فى كل محافظة، تستعد الوزارة لبناء 17 جامعة تكنولوچية جديدة في المحافظات التي لا توجد بها جامعات، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أهمية المُضي قدمًا فى هذا النوع من الجامعات كونها تلبي حاجة حقيقية للدولة.

واختتم المؤتمر فعالياته بعقد لجنة استماع مكونة من لفيف من القادة النساء احتفاء باليوم العالمي للمرأة، إذ تناولت اللجنة المشاريع الناجحة السابقة، وبناء القدرات والتدريب في التعليم المهني.

وقد ضم وفد الجامعة المشارك في المؤتمر؛ كل من د.صباح محمد، منسق برنامج السياحة والسفر ومدرس بالبرنامج، ود. ميرال جمال عبد الوهاب، مدرس ببرنامج الصناعات الغذائية.