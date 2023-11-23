لاعب مازيمبي يتوعد بيراميدز قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

تحدث جلودي ليكونزا، لاعب مازيمبي الكونغولي، عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز، في افتتاح دور المجموعات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى استعداد فريقه بكل قوة لخوض فعاليات البطولة بشكل قوي.

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي، غدا الجمعة، على ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ليكونزا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا يوجد مباراة سهلة في دوري الأبطال، ونعلم أننا في حاجة لبذل الكثير من الجهد خلال البطولة من أجل حصدها".

وتابع: "نستعد للبطولة منذ فترة طويلة ونعمل بجهد من أجل تقديم أفضل ما لدينا وحصد اللقب وإسعاد جماهيرنا المتشوقة لحصد اللقب".

وأردف: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، تساعدنا في استكمال مشوارنا بشكل قوي في البطولة".

وأضاف: "خروجنا مبكرا من دور بطولة الدوري الإفريقي، لا يمثل علينا أي ضغوطات في دوري الأبطال، لأنها كانت بطولة تحضيرية بالنسبة لنا قبل مشاركتنا في دوري الأبطال".

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي غد الجمعة 24 نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتذاع مباراة بيراميدز ومازيمبي علي قناة بي إن سبورتس beIN Sports الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مازيمبي في إطار بطولة دوري الأبطال.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

واختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته، اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة، دوري أبطال أفريقيا



وشارك جميع اللاعبين في التدريب الختامي وأظهروا حماسا كبيرا للمشاركة أمام الفريق الكونغولي في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بأبطال إفريقيا.

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وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور ال32 من البطولة، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.

وأقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل، فيما يظهر مازيمبي بالقميص الأبيض في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وصول كلا الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف على أقصى تقدير، مع تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مساعد الرئيس التنفيذي.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام مازيمبي

واستقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهته الهامة بأولى جولات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي تجمعه بفريق مازيمبي الكونغولي.

ومن المتوقع أن يقود رمضان صبحي وعبد الله السعيد والشناوي مواجهة الفريق السماوي بأولى جولاته بدور المجموعات.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي جايمي باتشيكو المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد توفيق- عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي