الخميس 23 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل صوابع زينب زي الجاهزة وبأقل التكاليف وطعمها ألذ

طريقة عمل صوابع زينب،
طريقة عمل صوابع زينب، فيتو

طريقة عمل صوابع زينب، في البيت ستوفر في الميزانية بشكل كبير، وتعلم طريقتها بحيث تكون بنفس طعم وشكل صوابع زينب الجاهزة، سيجعلك لا تحتاجين لشراءها مرة أخرى، مما سيوفر في الميزانية بشكل كبير. 

 

وتعد طريقة عمل صوابع زينب من طرق الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثيرين، ولكن لأن أسعار الحلويات الشرقية ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، أصبحت معظم ستات البيوت تفضل تعلم طريقة عمل مختلف الحلويات الشرقية، لتنفيذها في البيت، بتكلفة أقل بكثير من شراءها جاهزة.

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ولذلك كل عشاق صوابع زينب، أصبحوا يبحثون عن طريقة عمل صوابع زينب في البيت، بدلا من شراءها جاهزة، للتوفير في الميزانية، خاصة أن طريقة عمل صوابع زينب غير مكلفة، فقط نحتاج الدقيق الأبيض ودقيق السميد والزيت وبعض التوابل البسيطة.

 

وفي السطور التالية نقدم أكثر من وصفة، لإجادة طريقة عمل صوابع زينب، لأكثر من شيف، وكلها وصفات مضمونة، وزي الجاهزة، وغير مكلفة.

 

طريقة عمل صوابع زينب من مطبخ الشيف آسيا 

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صوابع زينب زي المحلات، لتدخلي السعادة على قلوب أفراد أسرتك، وفي نفس الوقت تحافظين على صحتهم..

       

مقادير عمل صوابع زينب:

 

3 أكواب دقيق

كوبين سميد

كوب زيت

ملعقة كبيرة ينسون مطحون

ملعقة كبيرة شمر مطحون

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صعيرة بيكربونات الصوديوم

كوبين ماء

قطر متوسط , لا ثقيل ولا خفيف

 

خطوات عمل صوابع زينب:


امزجي المواد الصلبة كلها مع بعض، اضيفي الزيت، ثم شغلي الخلاط على سرعة متوسطة.
اضيفي الماء وخففي سرعة الخلاط، واعجني الكل للحصول على عجين متماسك
غلفي العجين ودعيه يرتاح مدة ساعة.
خذي جزء من العجينة بحجم حبة عين الجمل وشكليه على شكل اصبع، ضعيها على أطراف الاصابع، واضغطي به على سطح مصفاة بلاستيكية متوسطة الثقوب، إلى أن تتشكل لديك الزخرفة على العجينة. 

أكملي بقية المقدار.
في مقلاة عميقة سخني زيت غزير, ثم اقلي أصابع زينب إلى أن يصبح لونها ذهبي.
ضعيها في القطر 2-3 دقيقة إلى ان تتشرب القطر ثم اخرجيها. احتفظي بها في البراد لحين التقديم.

صوابع زينب

وصفة الشيف رشا الشامي لعمل صوابع زينب

 

ونستعرض كذلك في السطور التالية، طريقة عمل صوابع زينب زي المحلات من مطبخ الشيف رشا الشامي.

 

مقادير عمل صوابع زينب 

 

250جرام دقيق

250 جرام دقيق سيمولينا

50 مل زييت

حوالى 250 مل ماء او اقل 

10 جرام خميرة 

ذرة ملح 

نصف ملعقة صغيرة سكر 

ڤانيلا

للتزيين:- فستق مجروش.

زيت للتحمير 

شربات تقيل بارد

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طريقة عمل صوابع زينب زي المحلات 

 

تخلط المقادير الجافة سويا ثم يضاف الزيت ثم الماء ويخلط حتى تتكون عجينة متماسكة.

تترك ساعة لتختمر ثم تشكل الى اشكال بيضاوية صغيرة ثم توضع على مصفاة وتضغط بالإصبع وتسحب حتى تأخذ الشكل المطلوب.

تقلى فى زيت غزير ساخن.

بعد التحمير تصفى وتوضع بالشربات الثقيل البارد.

تصفى وتجمل بقليل من الفستق المجروش، وبالهنا والشفا.

 

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