أسامة قابيل: أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي هي ذكر الله

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي، هى ذكر الله، وهذا لا يكون باللسان فقط، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".



ذكر الله

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: "الناس لديها فهم خاطئ إن ذكر الله باللسان فقط، لكن ذكر الله (قياما وقعودا)، يعنى ما أقامك الله فيه، يعنى الطبيب فى المستشفى العامل فى المصنع، لما تقوم بعملك باتقان وضمير، هذا يعتبر ذكر لله سبحانه وتعالى، لما تجدد نيتك إن عملك هذا ذكر لله".

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وأضاف: "ذكر الله فى كل الأوامر التى أمرنا الله بها، فى كل أحوالك، سواء قائم أو قاعد أو على قربت تنام، طول الوقت اذكر الله، فالذكر يكون بالقلب واللسان وبالجوارح، لذلك الله ربط طمأنية القلب بالذكر، والجوارح هو ما تقوم به من عمل وبناء وتعمير فى الدنيا ".



أسامة قابيل: الإسلام دين سلام وسعادة وسكينة

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإسلام دين سلام، وهذه فلسفة وعمق كلمة الإسلام، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالي: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ".

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: "سيدنا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم، كان يقول كلما يسمع نداء من الله سبحانه وتعالي، فى القرآن الكريم، اصغى له أذني، إما أمر من الله تبارك وتعالى فيها إيجابية وسعادة فأتمر به، أو نهى من الله سبحانه وتعالى فابتعد عنه".

وأضاف: "ربنا أمرنا دائما أن تكون كل حياتنا فيها سلام وسلامة، وطمأنية وسكينة وسعادة، فهذا هو مفهوم السلام النفسي فى الإسلام، وفالدين يدفع الفرد إلى التصالح مع الذات والانسجام مع الآخرين".

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