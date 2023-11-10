الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

أسامة قابيل: أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي هي ذكر الله

الدكتور أسامة قابيل،
الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، فيتو

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي، هى ذكر الله، وهذا لا يكون باللسان فقط، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".
 

ذكر الله

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: "الناس لديها فهم خاطئ إن ذكر الله باللسان فقط، لكن ذكر الله (قياما وقعودا)، يعنى ما أقامك الله فيه، يعنى الطبيب فى المستشفى العامل فى المصنع، لما تقوم بعملك باتقان وضمير، هذا يعتبر ذكر لله سبحانه وتعالى، لما تجدد نيتك إن عملك هذا ذكر لله".

Advertisements

وأضاف: "ذكر الله فى كل الأوامر التى أمرنا الله بها، فى كل أحوالك، سواء قائم أو قاعد أو على قربت تنام، طول الوقت اذكر الله، فالذكر يكون بالقلب واللسان وبالجوارح، لذلك الله ربط طمأنية القلب بالذكر، والجوارح هو ما تقوم به من عمل وبناء وتعمير فى الدنيا ".
 

 أسامة قابيل:  الإسلام دين سلام وسعادة وسكينة

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإسلام دين سلام، وهذه فلسفة وعمق كلمة الإسلام، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالي: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ".

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: "سيدنا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم، كان يقول كلما يسمع نداء من الله سبحانه وتعالي، فى القرآن الكريم، اصغى له أذني، إما أمر من الله تبارك وتعالى فيها إيجابية وسعادة فأتمر به، أو نهى من الله سبحانه وتعالى فابتعد عنه".

وأضاف: "ربنا أمرنا دائما أن تكون كل حياتنا فيها سلام وسلامة، وطمأنية وسكينة وسعادة، فهذا هو مفهوم السلام النفسي فى الإسلام، وفالدين يدفع الفرد إلى التصالح مع الذات والانسجام مع الآخرين".

txt

أسامة قابيل يحذر من أمر خطير نفعله في حياتنا ويخالف أوامر الله (فيديو)

txt

أسامة قابيل: هذا التصرف يحدث في كل البيوت ويغضب النبي (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

وزارة الأوقاف ذكر الله أسامة قابيل الدكتور أسامة قابيل السلام النفسي

مواد متعلقة

أسامة قابيل يحذر من أمر خطير نفعله في حياتنا ويخالف أوامر الله (فيديو)

أسامة قابيل: هذا التصرف يحدث في كل البيوت ويغضب النبي (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: صحيفة تكشف عن خطوة قد يتخذها السيسي ضد إسرائيل، ليلة دامية على مستشفيات غزة، موقف ماتزاري من تدريب الزمالك

عدلي القيعي يتحدث عن مصير القندوسي وشبح يطارد الأهلي

مصرع عامل، اعتقد الروبوت أنه صندوق خضار فقتله سحقا

سكاي سبورتس: تين هاج فى أمان

كريمة، حكاية فاتنة المعادي من حياة الترف لتمريض محمد فوزي، وهذه قصة تحريض عبد الوهاب لها على فريد الأطرش

أمير قطر يغادر الدوحة للقاء الرئيس السيسي

المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في الدقهلية اليوم

حبس شخصين بتهمة سرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة

Advertisements

منوعات

المزيد

مصرع عامل، اعتقد الروبوت أنه صندوق خضار فقتله سحقا

بضربة سودانية، اختراق برنامج "تشات جي بي تي" لتحيزه لإسرائيل

كيد نسائهم عابر للقارات، إسرائيليتان تهينان وتستفزان عائلة فلسطينية في جنوب أفريقيا (فيديو)

لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الجمعة 10-11-2023 في السوق المصري

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 10-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي هي ذكر الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية