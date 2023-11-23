أمين حكماء المسلمين يبحث مع عدد من المسئولين في أوزبكستان إحياء تراث علماء الأمَّة (صور)

اختتم الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، زيارةً استغرقَت يوميْنِ للعاصمة الأوزبكية طشقند، التقى خلالها عددًا من الوزراء والمسئولين في أوزبكستان؛ حيث تركَّزت المناقشات على سُبُل تعزيز التعاون المشترك وإحياء تراث الأمَّة الإسلامية، وبحث الفُرص والتَّحديات التي تواجِه جهود تعزيز الحوار الثَّقافي والديني، ودور المرأة في بناء الأمم وحِفظ القيم في المجتمعات، وأهميَّة تمكين الشباب وتعزيز إسهاماتهم الفاعلة في بناء مجتمعاتِهم.

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تكريم جمهورية أوزبكستان لأمين مجلس حكماء المسلمين

وخلال الزِّيارة منحت جمهوريَّة أوزبكستان المستشار محمد عبد السلام، "وسام التَّسامح الديني"، تقديرًا لجهوده في تعزيز الحوار والعلاقات بين أتباعِ الأديان ونشر قيم التَّسامح والتَّعايش الإنساني؛ حيث تُعدُّ هذه المرة الأولى التي يُمنحُ فيها هذا الوسام رفيع المستوى لشخصيَّةٍ من خارج أوزبكستان.

والتقى الأمين العام في مستهلِّ زيارته عددًا من المسئولين الأوزبكيين؛ على رأسهم د. مظفر كاملوف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للشئون الدينية، ومعالي تاشبايف صادق، وزير الشئون الدينية، ود. أويغون غفوروف، رئيس أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية؛ حيث أكَّد خلال اللقاء أنَّ أوزبكستان لها تاريخٌ ثريٌّ في الحضارة الإسلامية، وقدَّمت العديد من العلماء والمفكِّرين المسلمين البارزين في مجالات متعددة، وقد أسهمَ هؤلاء العلماء والفقهاء والفلاسفة في تطوير العلوم والفنون والفكر الإسلامي على مرِّ العصور، وقدَّموا للإنسانيَّة خدماتٍ جليلةً، مشيرًا إلى أن مجلس حكماء المسلمين لديه خُطَّة لإحياء تراث علماء الأمة ليُسهم في تشكيلِ فكر الأجيال الحالية والقادمة.

كما أشاد أمين مجلس حكماء المسلمين خلال لقائه مع تنزيلة ناربايفا، رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، وعددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ، بمشروع قرار "التَّنوير والتَّسامح الديني" الذي أعدته جمهوريَّة أوزبكستان وتقدَّم به الرئيس شوكت ميرضيائيف في عام 2017 للجمعيَّة العامة للأمم المتَّحدة، وأيَّدته الدول الأعضاء بالإجماع في 12 ديسمبر 2018، مؤكِّدًا أنَّ احتضان أوزبكستان العديد من الطوائف والديانات في وئامٍ يشكل نموذجًا يُحتَذى في التَّسامح والتَّعايش السلمي.

تفاصيل زيارة أمين مجلس حكماء المسلمين لجمهورية أوزبكستان

والتقى المستشار عبد السلام أيضًا الشيخ الدكتور نور الدين خالق نظر، رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان والمفتي العام الأوزبكي؛ وتناول النقاشُ سُبُلَ تعزيز التَّعاون المشترك في المجالات الدينية والثَّقافيَّة، والدور الحيوي الذي يُمكنُ أن يُسهِمَ به الخطاب الديني في تشكيل الفَهم الصَّحيح للإسلام، كما بحث مع د. شاعظيم مناوروف، مدير مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، سُبُل تعزيز التَّعاون المشترك في مجال نشر القيم الإسلامية والتَّعريف بالحضارة الإسلامية التي تمثِّل أوزبكستان أحد روافدها المهمة، مؤكدًا أنَّ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر، يُولِي اهتمامًا كبيرًا بجمهوريَّة أوزبكستان وما تتميَّز به من مكانةٍ مميزةٍ في التَّاريخ الإسلامي واحتضانها العديد من المراكز العلميَّة التاريخيَّة والثقافيَّة الإسلاميَّة.

واستعرض الأمين العام خلال لقائه معالي إيكراموف أدهم، وزير الشباب والرياضة الأوزبكي، أبرز مبادرات المجلس الخاصة بالشباب التي أسهمتْ في بناء قدراتهم وتطويرها، لافتًا إلى أنَّ منتدى شباب صنَّاع السلام، الذي عُقِدَت النسخة الثانية منه في جنيف هذا العام، يهدُف إلى إعداد قيادات شابَّة في مجالات صناعة السلام وإقرار مبادئ التعايش السلمي بين المجتمعات الإنسانية، مؤكدًا أهمية مشاركة الشباب الأوزبكي في النسخة القادمة من المنتدى والاستفادة من رؤيتهم وأفكارهم وخبراتهم في نشر التسامح والسلام، لا سيَّما أن المجتمع في أوزبكستان يتميَّز بتنوعه واحتضانه لنحو 130 قوميَّة مختلفة.

واختتم الأمين العام زيارته إلى جمهوريَّة أوزبكستان بلقاء أوزودبيك نزاربيكوف، وزير الثَّقافة والسياحة لجمهورية أوزبكستان؛ حيث أكَّد اهتمام المجلس بقطاع الثَّقافة والمعرفة، بوصفها أدواتٍ أساسيَّةً لتحقيق السلام والتعايش السلمي، لافتًا إلى أنَّ مبادرة "دار الحكماء للنشر" أَثْرَت المكتبة العربية والأجنبية بأكثر من ١٩٠ إصدارًا تناولت العديد من مجالات الفكر والثقافة والتراث والحضارة الإسلامية بعدة لغات، كما يشارك المجلس سنويًّا في العديد من معارض الكتب حول العالم، وذلك إلى جانب تنظيم المؤتمرات والنَّدوات والفعاليات الثقافية التي تهدُف إلى تعزيز الحوار الثَّقافي والديني بين الشعوب والثقافات المختلفة ونشر القيم الإنسانيَّة والإسلاميَّة الأصيلة.

جهود مجلس حكماء المسلمين

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبناء جسور التواصل وتعزيز الحوار الثَّقافي والدِّيني بين الشعوب والثَّقافات المختلفة، وبخاصة في منطقة وسط وجنوب شرق آسيا؛ حيث كان المجلس قد افتتح في شهر أكتوبر الماضي فرعَه في منطقة آسيا الوسطى، الذي يتَّخِذ من العاصمة الكازاخية أستانا مقرًّا له وذلك بهدف تعزيز الجهود المشتركة لنشر قيم الحوار والسلام والتَّسامح والتعايش الإنساني وتعزيزها.