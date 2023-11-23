الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

القليوبية: إزالة 1100 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

 شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من الإزالات الفورية لمباني مُخالفة على مساحة (250م2)  بنطاق مدينة بنها، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف. 

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وشددَّ "محافظ القليوبية" على السيد  رئيس مركز ومدينة بنها بتنفيذ الإزالات  بالكامل حتى سطح الارض مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالمواقع محل المُخالفات وإتخاذ  الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة والمواطنين.

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فيما صرحَ "محافظ القليوبية" أن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ إنطلاقها في  ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الخميس ٢٣ نوفمبر من إزالة عدد (1100 حالة) على مساحة ( 70فدان و17  سهم )، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (498) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (64394م2) وتم تحرير عدد (475) محضر للمخالفين ( مباني/زراعة).

وأكدَّ "الهجان" خلال حولته على أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفورى معها.

وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة،  لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

جاء ذلك بحضور  محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، وعدد من الجهات الأمنية، ومسؤولي الإزالات والإدارة الهندسية والإشغالات بمجلس مدينة بنها.

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