الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

انطلاق فعالية تحيا مصر فلسطين في استاد القاهرة بحضور السيسي (فيديو)

فعالية تحيا مصر فلسطين،
فعالية تحيا مصر فلسطين، فيتو

تحيا مصر فلسطين، انطلقت منذ قليل فعالية “تحيا مصر فلسطين” في استاد القاهرة بحضور جماهيري كبير، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رسالة لاستجابة الشعب المصرية التضامنية مع فلسطين.

حضور السيسي مؤتمر تحيا مصر فلسطين

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر تحيا مصر فلسطين في استاد القاهرة الدولي.

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وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

اليوم انطلاق مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدولي

السيسي يشهد مؤتمر تحيا مصر فلسطين في استاد القاهرة الدولي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردني، مؤكدًا الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيدًا للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.

واستعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وأكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

كما أكد الزعيمان أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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