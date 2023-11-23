الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، مساء اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًا عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية: 

أسعار الزيت اليوم، فيتو

 سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه، طن زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه، طن زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه.

Advertisements

 سعر زيت الذرة في الأسواق

سجل طن زيت ذرة مكرر سعر 58 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، طن زيت أولين مكرر بسعر 54 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية بعد إعلان عدد من الشركات رفع أسعارها

وفي نفس السياق، أعلنت عدد من شركات إنتاج الزيت في مصر، رفع أسعار الزيت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري، بزيادة تراوحت من 13 جنيهًا وحتى 40 جنيهًا.

أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة 

وعن أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الممتاز وزن 0.700 لتر بسعر 48 جنيهًا.

زيت الممتاز وزن لتر بسعر 65 جنيهًا.

أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الذرة كريستال وزن 0.75 لتر بسعر 80 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 85 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 165 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 225 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 3.5 لتر بسعر 355 جنيهًا.

أسعار الزيت اليوم الخميس 23-11-2023 في قنا

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت عباد الشمس كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 73 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 140 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 190 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 5 لترات بسعر 425 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 10 لترات بسعر 845 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت أسعار زيت الذرة كريستال زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة

مواد متعلقة

أسعار الزيت اليوم الخميس 23-11-2023 في قنا

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

الأكثر قراءة

رد قوي من السيسي على مزاعم غلق معبر رفح: «اللي جاي كوم تاني خالص»

بعد تصريحاتها الصادمة عن مرضها، نجوى إبراهيم: أنا غلطت وقعدت يومين أبكي (فيديو)

كرة السلة، شباب الأهلي يكرر فوزه على الاتحاد في نصف نهائي المرتبط

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

النيابة الإسبانية تطالب بحبس داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في الأسواق

السيسي يعطى إشارة انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

النيابة الإسبانية تطالب بحبس داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

بعد تصريحاتها الصادمة عن مرضها، نجوى إبراهيم: أنا غلطت وقعدت يومين أبكي (فيديو)

فاكهة فيها سم قاتل في أمريكا، اعرف التفاصيل

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 23-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصن الجسم من المرض

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية