الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة الأقصر تنفذ دورة تدريبية في المهارات الريادية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات , فيتو

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر الدورة التدريبية في المهارات الريادية بمركز شباب طيبة بالعوامية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب والدكتورة جيهان رشوان مدير عام  الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة   بوزارة الشباب والرياضة والاستاذ صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن ذلك جاء  في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ هذه الورش من أجل إستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات والشباب لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل.

واضاف أن ذلك انطلاقًا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للشباب  ،مما يساعد  على دفع عجلة التنمية.

وقام بالتدريب الاستاذ عرفه الرملى مسئول الخدمات الغير ماليه بجهاز تنمية المشروعات، تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية  والاستاذ عمر حرزالله مدير ادارة شباب الأقصر. 

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