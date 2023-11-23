برشلونة، تشافي يجد بديلا لـ جافي

برشلونة، يعاني تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة من عدة أزمات قبل مواجهة رايو فاليكانو، يوم السبت المقبل، في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وتبقى أبرز العقبات إصابة لاعب الوسط، جافي، بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة إسبانيا وجورجيا، ليغيب لنهاية الموسم.

و ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن تشافي استعان بعدد من اللاعبين الشباب بفريق الرديف في مران اليوم الخميس.

وأضافت أن مدرب البارسا يختبر بعض المواهب الشابة تحسبا لنجاح أحد اللاعبين في تعويض غياب جافي.

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وأكدت الصحيفة الكتالونية، أنه من بين هذه الأسماء، اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية، محمد مخلص، إضافة إلى زملائه أليكس جاريدو، كاسادو، أوناي، ميكاييل، وآنخيل ألاركون.

وانضم محمد مخلص لرديف برشلونة قادما من نادي أندورا الإسباني، في يناير 2023 على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وتدرج مخلص بين منتخبات الناشئين في إسبانيا، ولعب 32 مباراة بقميص البارسا، سجل خلالها هدفا إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

كما انضم للتدريبات الجماعية، رافينيا ورونالد أراوخو، ولكن تبقى فرصتهما ضعيفة في المشاركة أساسيا أمام فاليكانو، لعودتهما من رحلة سفر طويلة بعد المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وواصل حارس المرمى الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، الغياب عن التدريبات الجماعية، لشكواه من آلام في أسفل الظهر، والتي دفعته لمغادرة معسكر منتخب ألمانيا منذ أيام.

باريس سان جيرمان يعرقل خطة برشلونة لتعويض غياب جافى

وكشف تقرير صحفي إسباني، إن لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة، والحالي لباريس سان جيرمان، عرقل خطة النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة وضع ثنائي البي إس جي، فابيان رويز وكارلوس سولير ضمن خياراته لتعويض جافي الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

وأضافت الصحيفة، أنه لن يكون هناك أي تفاوض لرحيل الثنائي عن باريس سان جيرمان، حتى ولو على سبيل الإعارة، لأن إنريكي يرفض التفريط في أي منهما.

ولن يتخلى إنريكي عن أي من لاعبي خط الوسط، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها إميري في كاحل القدم، حيث سيغيب لفترة طويلة.

وأكد التقرير، أن لويس إنريكي لا ينوي التخلي عن أي من لاعبي فريقه الحالي، حيث يسعى للقتال على كافة الألقاب، كما أن رواتب اللاعبين أعلى بكثير من القدرة الاقتصادية المحدودة لبرشلونة.

وكشفت تقارير صحفية عن رد فعل نادي برشلونة تجاه لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عقب إصابة جافي نجم البارسا.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن برشلونة غاضب من لويس دي لا فوينتي والاتحاد الإسباني بعد إصابة جافي الخطيرة أمام جورجيا.

ويرى برشلونة أن مشاركة جافي في المباراة لم تكن ضرورية، خاصة أن إسبانيا تأهلت بالفعل إلى يورو 2024.

وأكدت الاذاعة أن برشلونة يدرك أن جافي لا يحب الحصول على قسط من الراحة، لكن النادي غاضب من أن المدرب دفع به في مباراة غير مهمة، رغم علمه بأن اللاعب يشارك باستمرار مع برشلونة.

وواصلت:" برشلونة أن التعويض المالي من الفيفا الذي سيتراوح بين 4 و5 ملايين يورو لا يعوض خسارة لاعب بارز مثل جافي حتى نهاية الموسم".

وأشارت إلى أن جافي منذ ظهوره الأول مع المنتخب في عام 2021، لعب كل مباريات الماتادور 27 مباراة، بما في ذلك 23 مرة في التشكيل الأساسي.

وكان تقرير صحفي، كشف عن كواليس ما حدث في غرفة ملابس المنتخب الإسباني عقب مباراة جورجيا بعد إصابة جافي.

وتعرض جافي للإصابة خلال المشاركة في فوز إسبانيا على جورجيا 3-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

إصابة جافي بالرباط الصليبي

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى"، لكن كشفت تقارير، أنه مصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" كانت أجواء غرفة الملابس عقب إصابة جافي أشبه بالجنازة، حيث تأثر نجوم إسبانيا بشكل قوي بما حدث لزميلهم.

وأشارت إلى أن جافي دخل في حالة من البكاء بعد أن وصل غرفة الملابس، وحرص الجميع على إظهار الدعم له وتحيته في هذه اللحظة الصعبة.

وأوضحت أن عقب إبلاغ جافي بنتيجة الفحوصات الأولى، ظهر نجم برشلونة وكأن العالم قد سقط عليه، ولم يكن قادرا على إخفاء حزنه.

وواصلت الصحيفة: "الأجواء كانت درامية للغاية، وغادر جافي معتمدا على عكازين ركب بهما السيارة مع ألبرت لوك المدير الرياضي للاتحاد الإسباني".