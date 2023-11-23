نائب محافظ البحيرة تلتقي بـ21 مواطنا بمدينة الدلنجات (صور)

تواصل محافظة البحيرة عقد اللقاءات مع المواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية، بهدف تقليل مسافة الانتقال على المواطنين من وإلى العاصمة دمنهور وعدم تكبدهم مشقة الانتقال، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والاستماع لشكواهم وحلها.

نائب محافظ البحيرة تلتقي بـ21 مواطن بمدينة الدلنجات، فيتو

نائب محافظ البحيرة تلتقي بـ21 مواطن بمدينة الدلنجات، فيتو

نائب محافظ البحيرة تلتقي بـ21 مواطن بمدينة الدلنجات، فيتو



أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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وجاء ذلك خلال لقاء الدكتورة نهال بلبع بالمواطنين ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة الدلنجات والبالغ عددهم 21 مواطنا ومواطنة، وذلك بحضور وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات وفايزة زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وأحمد صبحى - مدير شركة المياه بالدلنجات ومحمد عفيفى - ممثل الإدارة الصحية ومحمد العدوى - مدير الإدارة التعليمية وحامد شكر - الصرف الصحى بالدلنجات.

نائب محافظ البحيرة تلتقي بـ21 مواطن بمدينة الدلنجات، فيتو

نائب محافظ البحيرة تلتقي بـ21 مواطن بمدينة الدلنجات، فيتو

نائب محافظ البحيرة تلتقي بـ21 مواطن بمدينة الدلنجات، فيتو



وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية للوقوف على كافة احتياجات المواطنين التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية، حيث تمثلت الاحتياجات والمطالب فى تقديم مساعدة مالية، وطرف صناعى، علاج، كرسى متحرك وفرص عمل وتوصيل مرافق.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.