نائب محافظ البحيرة ورئيس العامة للتنمية الصناعية يتفقدان المنطقة الصناعية بحوش عيسى (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.

نائب محافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيتو

نائب محافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيتو

وأشارت إلى أهمية مركز ومدينة حوش عيسى كمدينة واعدة جاذبة للاستثمار لوجود المنطقة الصناعية بها، وتوافر البنية الأساسية وجميع المرافق وشبكة الطرق الداخلية بها.

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وجاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ البحيرة والدكتورة ناهد يوسف - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعدد من المصانع بحوش عيسى وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر- السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد.





حيث تفقدا مصنع الرحاب لتصنيع منتجات الألبان وتعبئة المواد الغذائية وتجميد الخضروات والذي يضم عدد 4 خطوط إنتاج لمنتجات الخضر والفاكهة المجمدة والمعلبة ومنتجات الألبان، بطاقة إنتاجية 150 طن / يوم، ويعمل به 300 موظف بين عمالة فنية وإدارية وإشرافية،،حيث يستهدف المصنع التصدير إلي الخارج وبخاصًة الدول العربية حيث يتم الاعتماد فى تصنيع وتعبئة المنتجات على عناصر إنتاج ومواد خام من مزارع معتمدة لا تستخدم المبيدات الزراعية، كما حصل المصنع على عدد من شهادات الجودة لالتزامه بالمعايير والمواصفات الصحية والبيئية.





ثم قاما بتفقد مصنع الضحى لإنتاج أعلاف الدواجن والمواشي، والمقام علي مساحة 5 آلاف متر بطاقة إنتاجية 25 طن / الساعة وسعة تخزينية 8 صوامع بينها 2 صومعة ذرة بسعة 4 آلاف طن، 6 صوامع صويا بسعة 60 طنا لكل صومعة، ويعمل المصنع بالكامل بطريقة أتوماتيكية باستخدام برامج وتطبيقات شركة سيمنز الألمانية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 - 300 طن / يوم، ويعمل به 30 عاملًا.





كما تفقدا مصنع الزهراء جروب للاستيراد والتصدير والتصنيع والتجارة والمتخصصة فى تصنيع المراتب من الفايبر المقام على مساحة 7060م2 بطاقة إنتاجية 2 طن / يوم بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه ويعمل به 15 عاملا.





حيث قاما خلال الجولة بمتابعة انتظام سير العمل والجودة الإنتاجية بتلك المصانع، وتابعا خطوط الإنتاج للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والأمان وإنتاج منتج عالى الجودة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات.

نائب محافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيتو

نائب محافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيتو

نائب محافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيتو



وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات وموقعها الجغرافي المتميز نؤكده على الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.



وأجرت نائب محافظ البحيرة حوارًا تفاعليا مع عدد من العاملين الفنيين بمصانع وشركات المنطقة الصناعية واستمعت لمطالبهم وأفكارهم عن تطوير وتنمية المنطقة للحفاظ عليها كقلعة صناعية منتجة على أرض محافظة البحيرة وفق أحدث النظم والمواصفات العالمية، وطالبتهم الإلتزام بمعايير الجودة خلال مراحل عمليات الإنتاج وكذا الحرص على إتباع معايير السلامة والصحة المهنية وتعليمات الحماية المدنية حفاظًا على أرواحهم وسلامة المرفق من أى مخاطر وكذا الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية للحفاظ على البيئة من أى انبعاثات خطيرة.