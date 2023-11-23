الخميس 23 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» لـ هشام ماجد وهنا الزاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

 أعلن الفنان هشام ماجد عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع هنا الزاهد.

 

 ونشر هشام ماجد صورة من الاحتفال بانتهاء تصوير الفيلم على حسابه بموقع انستجرام، وكتب معلقا "فركش الفيلم الحمدلله وتممها لنا بالخير يا رب".

 

كما علقت هنا الزاهد على الصورة وقالت "استمتعت بالعمل معكم كالعادة".

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوج وزوجة يعيشان حياة تعيسة ولكن يقع حادث غير مألوف يقلب حياتهما رأسا على عقب.

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يذكر أن هنا الزاهد شاركت في بطولة مسلسل "سيب وأنا أسيب" مع أحمد السعدني، آية سماحة، محمد جمعة، يارا جبران، عارفة عبد الرسول وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ومن إخراج وائل إحسان.

 

علي الجانب الآخر، كانت الفنانة هنا الزاهد، أعلنت انفصالها عن أحمد فهمي، بعد زواج دام 4 سنوات، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد 

 وقالت هنا: الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد جواز 4 سنوات، وربنا يكتب اللي فيه الخير.

 

وعلى مدار الساعات الماضية تصدر الثنائي الفني هنا الزاهد وأحمد فهمي مؤشرات البحث عقب أن أعلن موقع الجرس اللبناني التابع للإعلامية نضال الأحمدية أنباء تؤكد انفصال “هنا وأحمد” عقب أن وصلت المشاكل بينهما لطريق مسدود، وبحسب ما نشرت أن الطلاق سيقع خلال أيام.

 

فيلم مستر إكس

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد فهمي التي جمعته مع زوجته هنا الزاهد هو فيلم "مستر إكس" وشاركهما البطولة كل من؛ أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.


وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.

 

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الفنان هشام ماجد أحمد السعدني ابو الريش سلسل سيب وأنا أسيب عارفة عبد الرسو عارفة عبد الرسول هنا الزاهد

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