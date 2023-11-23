انطلاق المهرجان الرياضي الأول لكلية التربية الرياضية بجامعة القناة (صور)

شهدت كلية التربية الرياضية بـ جامعة قناة السويس، اليوم الخميس انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الأول لطلاب التدريب الميداني، شعبة الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام وحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور ماجد محمد السعيد العزازي عميد كلية التربية الرياضية.

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جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

عدد المشاركين في الفعاليات

وبدأ المهرجان بطابور العرض للكليات المشاركة والتي بلغت 12 كلية يمثلهم 350 طالبا وطالبة.

وشاركت كل من كليات التربية الرياضية، المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الزراعة، التجارة، الطب البيطري - الآداب والعلوم الإنسانية، الألسن، السياحة والفنادق، العلوم، التربية، الهندسة، طب أسنان، وضم المهرجان 6 مسابقات في كرة قدم طلبة، طائرة بنات، تنس طاولة طلبة، تنس طاولة طالبات، كرة سرعة طلبة،كرة سرعة طالبات.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وكانت نتائج اللقاءات كالتالي:

فاز في منافسات كرة القدم بالمركز الأول كلية الزراعة وبالمركز الثاني كلية العلوم أما المركز الثالث فجاء من نصيب التربية الرياضية، وبمنافسات كرة طائرة فاز المركز الأول كلية الطب البيطري، والمركز الثانى حصلت عليه كلية الآداب والعلوم الإنسانية وبالمركز الثالث جاءت كلية التجارة.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو.

كما فاز في منافسات تنس طاولة طلبة جاء بالمركز الأول كريم سيد صادق كلية التجارة وبالمركز الثاني عماد حبيبي كلية طب أسنان وبالمركز الثالث عزت مجدي زراعة، وبمنافسات تنس طاولة طالبات فاز بالمركز الأول منه الله محمد عبده كلية السن وبالمركز الثاني مريم محمد حسن كلية الآداب والعلوم الإنسانية وبالمركز الثالث سارة خالد سيد كلية الطب البيطري.

كما فاز في منافسات كرة السرعة عبد الستار خالد عبد الستار بالمركز الأول، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وبالمركز الثاني إبراهيم السيد إبراهيم كلية التربية، وبالمركز الثالث محمد نصر صادق كلية السياحة، وشارك في التنظيم الدكتور محمد صلاح والدكتور محمد نادر شلبي.