سكرتير بني سويف يتفقد منظومة العمل بمشروع الدواجن ومنافذ بيع شرق النيل

زار اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، الخميس، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غني.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في حضور المهندس هاني أحمد مدير المشروعات، ومسؤولى محطة السادات لإنتاج بيض المائدة.

وتابع السكرتير العام المساعد سير العمل بالمشروع ومناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بإنتاج العنابر وتوافر الأعلاف والرعاية البيطرية والتسويق، بجانب تفقد منفذ البيع بالمحطة والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع لجمهور المستهلكين.

Advertisements

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار توجيهات المحافظ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمشروع، الذي يعد من مشروعات الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة الطلب على سلعة بيض المائدة، وفي إطار خطة المحافظة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.