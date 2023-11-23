الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

سكرتير بني سويف يتفقد منظومة العمل بمشروع الدواجن ومنافذ بيع شرق النيل

سكرتير بني سويف يتفقد
سكرتير بني سويف يتفقد مشروع الدواجن،فيتو

 زار اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، الخميس، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غني.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في حضور المهندس هاني أحمد مدير المشروعات، ومسؤولى محطة السادات لإنتاج بيض المائدة.

وتابع السكرتير العام المساعد سير العمل بالمشروع ومناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بإنتاج العنابر وتوافر الأعلاف والرعاية البيطرية والتسويق، بجانب  تفقد منفذ البيع بالمحطة والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع لجمهور المستهلكين.

Advertisements

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار توجيهات المحافظ  توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمشروع، الذي يعد من مشروعات الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة الطلب على سلعة بيض المائدة، وفي إطار  خطة المحافظة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.

مستقبل وطن بني سويف ينظم مؤتمرًا حاشدًا لتأييد السيسي بانتخابات الرئاسة (فيديو)

جريمة على العشاء، قاتل شقيقه ببني سويف: ما كنش قصدي أموته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف صحة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

مستقبل وطن بني سويف ينظم مؤتمرًا حاشدًا لتأييد السيسي بانتخابات الرئاسة (فيديو)

تكشيف المجلات العلمية على مواقع التواصل، ورشة عمل بجامعة بني سويف

إجتماع موسع ببني سويف لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة بنى سويف: تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١ للعام السابع على التوالي

محافظ بني سويف يحيل شكوى موظفة من ذوي الهمم ضد مديرتها للنيابة الإدارية

شئون المرأة بتعليم بني سويف تنظم مؤتمرًا لتأييد الرئيس السيسي (صور)

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتفقد مقر الجامعة لمتابعة سير العمل

ندوة تثقيفية عن أورام الثدى للسيدات بالتأمين الصحي في بني سويف

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

30 جنيهًا زيادة في سعر البيض خارج المبادرة الحكومية وتوقعات بارتفاع أسعار السكر

مصدر: أحد أعضاء اتحاد الكرة وراء ترشيح سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير المنتخب

تأجيل تنفيذ الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.. الكيان يتهم المقاومة بتغيير موقفها.. وقطر تعلن التفاصيل

حبس الفنان محمد رمضان سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة

الأرصاد تحذر من الأتربة العالقة على هذه المناطق غدا

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

انسحاب فريق كفر الشيخ أمام المنصورة في كأس مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

فضل أذكار الصباح وثواب المواظبة عليها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية