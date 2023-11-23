أول رد من الصليب الأحمر على نتنياهو بشأن السماح للجنة بزيارة الأسرى

قالت فاطمة ساتور، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن اللجنة لم تكن على علم بأي اتفاق تم التوصل إليه بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس للسماح لموظفي اللجنة الدولية بزيارة الأسرى في غزة، بعد أن قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتم توفير ذلك لهم ضمن الصفقة التي تم الاتفاق عليها.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وأضافت ساتور، في تصريحات بحسب شبكة CNN: "حتى الآن، لم يتم إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأي اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين فيما يتعلق بزيارات اللجنة الدولية للأسرى، وفي حالة الاتفاق على الزيارة، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لزيارة الأسرى".

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وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر "تطالب باستمرار بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة ومعاملتهم معاملة إنسانية"، لافتة إلى أن اللجنة "لم تتوقف عن القيام بذلك وستستمر طالما لزم الأمر".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم السماح للصليب الأحمر بزيارة وتقديم الدعم الطبي الأسري المتبقين في غزة بعد عودة بعضهم بموجب اتفاق الهدنة مع حماس.

ولم يشارك الصليب الأحمر، باعتباره وسيطًا محايدًا، في المفاوضات، لكن المنظمة تقول إنها شاركت في تسهيل عملية الإفراج السابقة عن 4 رهائن.