الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تضم الجزئية والأسرة والتوثيق، افتتاح مجمع محاكم ببا ببني سويف (فيديو)

إفتتاح مجمع محاكم
إفتتاح مجمع محاكم ببا بني سويف،فيتو

شهدت محافظة بني سويف، الخميس، افتتاح مجمع محاكم ببا جنوب المحافظة، والذي يتضمن "المحكمة الجزئية ومحكمة الأسرة ومكتب للشهر العقاري والتوثيق" بعد إحلالها وتجديدها عقب تعرضهم للحرق خلال أحداث ثورة 30 يونيو 2013م.

إفتتاح مجمع محاكم ببا بني سويف 

وشهد الافتتاح حضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، والمستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، وعددًا كبير من قيادات وزارة العدل وقضاة بني سويف وأعضاء النيابة العامة.

Advertisements

 

مجمع محاكم ببا جنوب بني سويف

ويأتي إفتتاح مجمع المحاكم في إطار سعي وزارة العدل تعزيز البنية التحتية للقضاء، حيث يُعدُّ مجمع محاكم ببا ببني سويف إضافة هامة للخدمات القضائية بمحافظة بني سويف، بعد إعادة انشائه وتصميمه بشكل يوفر بيئة قضائية فعّالة ومتكاملة، تلبي احتياجات المجتمع المحلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العدالة وتسهيل الوصول إلى القضاء.

 

محكمة ببا الجزئية ببني سويف

وتعتبر المحكمة الجزئية في المجمع منصة حيوية لتسوية النزاعات وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبالإضافة إلى ذلك، توفر المحكمة أيضًا خدمات التوثيق من خلال المكتب المخصص لهذا الغرض، مما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتسجيل الوثائق بشكل فعّال.

 

محكمة الأسرة بمركز ببا ببني سويف

أما المحكمة الخاصة بالأسرة، فتهدف إلى تقديم الدعم والحماية للأسر وتسوية النزاعات الأسرية بطرق عادلة ومنصفة. ويعتبر هذا الجهد الجديد استمرارًا للجهود الحثيثة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق وحماية الأفراد والأسر.

 

محافظ بني سويف

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إفتتاح مجمع محاكم ببا يأتي كخطوة استراتيجية نحو تعزيز النظام القضائي وتحقيق رؤية متقدمة لتوفير خدمات قضائية شاملة ومتكاملة للمجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فيما يخص العدالة الناجزة التي توفر سبل الراحة للقضاة والمتقاضين.

 

مستقبل وطن بني سويف ينظم مؤتمرًا حاشدًا لتأييد السيسي بانتخابات الرئاسة (فيديو)

إجتماع موسع ببني سويف لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزارة العدل وزير العدل بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

مستقبل وطن بني سويف ينظم مؤتمرًا حاشدًا لتأييد السيسي بانتخابات الرئاسة (فيديو)

تكشيف المجلات العلمية على مواقع التواصل، ورشة عمل بجامعة بني سويف

إجتماع موسع ببني سويف لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة بنى سويف: تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١ للعام السابع على التوالي

محافظ بني سويف يحيل شكوى موظفة من ذوي الهمم ضد مديرتها للنيابة الإدارية

شئون المرأة بتعليم بني سويف تنظم مؤتمرًا لتأييد الرئيس السيسي (صور)

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتفقد مقر الجامعة لمتابعة سير العمل

ندوة تثقيفية عن أورام الثدى للسيدات بالتأمين الصحي في بني سويف

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

30 جنيهًا زيادة في سعر البيض خارج المبادرة الحكومية وتوقعات بارتفاع أسعار السكر

تأجيل تنفيذ الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.. الكيان يتهم المقاومة بتغيير موقفها.. وقطر تعلن التفاصيل

الأرصاد تحذر من الأتربة العالقة على هذه المناطق غدا

حبس الفنان محمد رمضان سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة

مصدر: أحد أعضاء اتحاد الكرة وراء ترشيح سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير المنتخب

انسحاب فريق كفر الشيخ أمام المنصورة في كأس مصر

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

Advertisements

منوعات

المزيد

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

فضل أذكار الصباح وثواب المواظبة عليها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية