تضم الجزئية والأسرة والتوثيق، افتتاح مجمع محاكم ببا ببني سويف (فيديو)

شهدت محافظة بني سويف، الخميس، افتتاح مجمع محاكم ببا جنوب المحافظة، والذي يتضمن "المحكمة الجزئية ومحكمة الأسرة ومكتب للشهر العقاري والتوثيق" بعد إحلالها وتجديدها عقب تعرضهم للحرق خلال أحداث ثورة 30 يونيو 2013م.

إفتتاح مجمع محاكم ببا بني سويف

وشهد الافتتاح حضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، والمستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، وعددًا كبير من قيادات وزارة العدل وقضاة بني سويف وأعضاء النيابة العامة.

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مجمع محاكم ببا جنوب بني سويف

ويأتي إفتتاح مجمع المحاكم في إطار سعي وزارة العدل تعزيز البنية التحتية للقضاء، حيث يُعدُّ مجمع محاكم ببا ببني سويف إضافة هامة للخدمات القضائية بمحافظة بني سويف، بعد إعادة انشائه وتصميمه بشكل يوفر بيئة قضائية فعّالة ومتكاملة، تلبي احتياجات المجتمع المحلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العدالة وتسهيل الوصول إلى القضاء.

محكمة ببا الجزئية ببني سويف

وتعتبر المحكمة الجزئية في المجمع منصة حيوية لتسوية النزاعات وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبالإضافة إلى ذلك، توفر المحكمة أيضًا خدمات التوثيق من خلال المكتب المخصص لهذا الغرض، مما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتسجيل الوثائق بشكل فعّال.

محكمة الأسرة بمركز ببا ببني سويف

أما المحكمة الخاصة بالأسرة، فتهدف إلى تقديم الدعم والحماية للأسر وتسوية النزاعات الأسرية بطرق عادلة ومنصفة. ويعتبر هذا الجهد الجديد استمرارًا للجهود الحثيثة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق وحماية الأفراد والأسر.

محافظ بني سويف

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إفتتاح مجمع محاكم ببا يأتي كخطوة استراتيجية نحو تعزيز النظام القضائي وتحقيق رؤية متقدمة لتوفير خدمات قضائية شاملة ومتكاملة للمجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فيما يخص العدالة الناجزة التي توفر سبل الراحة للقضاة والمتقاضين.