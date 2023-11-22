إجتماع موسع ببني سويف لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إجتماعًا موسعًا، بالجهاز التنفيذي بالمحافظة ومكتب المستشار العسكري وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بإدارة عملية انتخابات رئاسة الجمهورية 2024م وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات في هذا الشأن، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر.

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حضر الاجتماع: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، ومحمود زكي مدير إدارة الاتصال السياسي، وأعضاء الجهاز التنفيذي ومديرو عموم الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.

وشّدد المحافظ على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة ومكتب المستشار العسكري والإدارات المختصة بديوان عام محافظة بني سويف.

وناقش المحافظ البرامج التوعوية الجاري تنفيذها للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وأن ذلك يؤثر على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي.

كما ناقش المحافظ آليات تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أية مشكلات أو شكاوى أو معوقات قد تطرأ على سير العملية الانتخابية، حيث شدد المحافظ على أهمية الدور الذي ستقوم بها القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية مثل: الصحة، الإسعاف، الكهرباء والحماية المدنية والتضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وأستعرض المستشار العسكري للمحافظة خطة تأمين العملية الانتخابية، والتي تنفذها قوات الدفاع الشعبي، مستعرضًا القوة الفعلية والاحتياطية وموعد وصولها وموعد مغادرتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، وكذا التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية.

وتم استعراض خطة جاهزية مقار اللجان الانتخابية المُخصصة لاستقبال الناخبين وإجراءات تأمين المقار الانتخابية وإجراءات التيسير على المرضى وكبارالسن وذوي الإعاقة،وإمكانية تسهيل المواصلات للناخبين وغيرها من الإجراءات والخطوات المُنفذة والجاري الاستعداد لتنفيذها.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ بني سويف بأهمية التواصل المباشر بين كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وكذا عرض تقارير يومية عن ما تم تنفيذه من تكليفات ومهام في هذا الشأن.