نجم الهلال يقترب من المشاركة أمام النصر بدربي الرياض

الدوري السعودي، اقترب سالم الدوسري، جناح وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من المشاركة في مباراة النصر في ديربي الرياض.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن إصابة الدوسري بتمزق من الدرجة الثانية في كاحل قدمه، بالإضافة إلى تمزق من الدرجة الأولى في ركبته، أبعدته عن معسكر منتخب السعودية الأخير.

وبدأ الدوسري التعافي من الإصابتين بشكل كبير، لترتفع حوظه للمشاركة في مباراة ديربي الرياض، كما بدأ مرحلة التأهيل الثانية من خلال الضغط على الركبة والمفصل في تدريبات محددة وضعها الجهاز الطبي للهلال.

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ومن المُقرر أن يخضع الدوسري إلى اختبار طبي، يوم الأربعاء المقبل، وذلك للتأكد من جاهزيته من عدمها، قبل خوضه مباراة النصر.

ويستضيف فريق الهلال نظيره النصر، في المباراة التي ستقام يوم 1 ديسمبر، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة دوري روشن السعودي.

وأعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد سالم الدوسري من قائمة الأخضر، التي تستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2026.

قرار استبعاد الدوسري من معسكر الصقور الخضر، جاء نتيجة عدم جاهزيته لخوض مباراتي المنتخب في تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

فيما يستضيف نادي الهلال، نظيره النصر، الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يقوم خورخي خيسوس باستبعاد سالم الدوسري خلال مواجهتي الحزم، ونافباخور الأوزبكي، حتى يستكمل برنامجه التأهيلي والإعدادي.

ويركز خورخي خيسوس على تجهيز الدوسري بشكل جيد من أجل الدفع به أساسيًا أمام النصر في ديربي الرياض.

وتفوق سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي على البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، في سباق أفضل هدف بالجولة الـ12 من الدوري السعودي.

ونجح الدولي السعودي سالم الدوسري في التغلب على كريستيانو رونالدو، في سباق هدف الجولة في دوري روشن السعودي، حسبما أعلن الحساب الرسمي من بطولة الدوري السعودي.

وحصل هدف الدوسري في مرمى الفتح على نسبة 49% من أصوات الجماهير عبر المنشور، متفوقا بفارق ضئيل على هدف كريستيانو رونالدو في مرمى الخليج، الذي نال 48% من الأصوات.