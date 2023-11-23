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محافظات

ضبط عاطل وزوجته بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية

ضبط عاطل وزجته بحوزتهما
ضبط عاطل وزجته بحوزتهما مخدرات، فيتو

 تمكن مكتب مكافحة المخدرات في القليوبية من ضبط عاطل وزوجته لإحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة قليوب لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش والهيروين" وإعادة تدويرها وخلطها لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائهما.

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بحوزتهما 360 طربة حشيش، ضبط عاطل وزوجته بتهمة إدارة مصنع مخدرات (صور)

  وكانت معلومات سرية وردت لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام عاطل وزوجته بجلب وترويج الحشيش والهيروين بدائرة مركز شرطة قليوب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 360 طربة لمخدر الحشيش تزن 36 كيلو جرام و5 كيلو جرامات لمخدر الهيروين و3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو و2,250 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش وكمية من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع وطبنجة وعدد من الطلقات وسلاح أبيض و2 ميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,200,000 مليون جنيه تقريبًا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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