أمين حكماء المسلمين يبحث التعاون المشترك مع مدير مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان

التقى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، د. شاعظيم مناوروف، مدير مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان، وذلك لمناقشة سُبُل تعزيز التَّعاون المشترك في مجال نشر القيم الإسلاميَّة، والتَّعريف بالحضارة الإسلامية التي تمثل أوزبكستان أحد روافدها المهمَّة.

مجلس حكماء المسلمين

وخلال اللِّقاء، أشاد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بجهود مركز الحضارة الإسلاميَّة في نشر الثَّقافة والمعرفة الإسلاميَّة، وبناء جسور التَّفاهم بين الثقافات والحضارات المختلفة، لافتًا إلى أنَّ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يُولِي اهتمامًا كبيرًا بجمهورية أوزبكستان وما تتميَّزُ به من مكانةٍ مميزةٍ في التاريخ الإسلامي واحتضانها العديد من المراكز العلميَّة التاريخيَّة والثقافيَّة الإسلاميَّة.

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مؤكدًا حرص المجلس على التعاون مع مركز الحضارة الإسلامية وتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق مبادرات تُسهِمُ في إحياء التراث الإسلامي، وتعريف العالم به.

مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان

من جانبه، أعرب مدير مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان، عن تقدير بلاده لجهود مجلس حكماء المسلمين ومبادراته الرَّائدة والاهتمام الكبير بالتعريف بالحضارة الإسلامية، لافتًا إلى أنَّ بلاده تخطِّط لافتتاح أكبر مركز للحضارة الإسلامية في العالم الإسلامي والعالم أجمع خلال شهر أكتوبر القادم، الذي من المقرَّر أن يضمَّ مكتبةً لحفظ المخطوطات القيِّمة بما في ذلك 4805 مخطوطة نادرة وأول مخطوطة للقرآن مترجمة للغة اللاتينيَّة، إلى جانب متحف للحضارة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المركز سيشكِّل مكانًا مهمًّا للدراسات الإسلامية والثقافة الدينية في المنطقة وسيعكس الإرثَ العظيمَ للحضارة الإسلامية.

وفي نهاية اللقاء أكَّد الجانبان أهميَّةَ تطوير التعاون المشترك وتنفيذ المبادرات الرامية إلى التعريف بالحضارة الإسلامية، وتعزيز الحوار بين مختلف الثَّقافات والمجتمعات، بما يُسهِمُ في نشر رسالة التسامح والتعايش السِّلْمي والسِّلم بين الشعوب المختلفة في جميع أنحاء العالم.