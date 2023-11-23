محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف العمل بالممشى الجديد وتحديد نسب التنفيذ

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف العمل في مشروع الممشى السياحي الجديد على النيل بقولنجيل بالمنصورة وتحديد نسب التنفيذ، والتنسيق بين كافة الجهات لتذليل كافة المعوقات والانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني لدخوله الخدمة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي مطالب المواطنين، وبالتنسيق والتعاون مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور هاني سويلم وزير الري، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية في هذا الشأن.

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وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات ديوان عام المحافظة بمتابعة أعمال التنفيذ الجارية في مشروع الممشى السياحي الجديد على النيل بالمنصورة والذي يمتد من مسجد الأوابين حتى المقابر بمنطقة قولنجيل.

وطالب "مختار"بضرورة تكثيف العمل بالممشى الجديد وتحديد نسب التنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات لتذليل كافة المعوقات والانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني لدخوله الخدمة، وأكد "مختار" أن مشروع الممشى الجديد بالمنصورة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصورة.

وثمن مختار" دور وزارات النقل والتخطيط والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ المشروع لخدمة أبناء الدقهلية.

وأوضح "مختار" أن الممشى الجديد علي النيل يضم طريق سيارات وممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1,250 متر، ويتم تنفيذه علي مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 مترا والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترا يضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار وممشى سياحي علي النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

ومن جانبها أوضحت مدير عام متابعة المشروعات انه تم اليوم متابعة الأعمال الجارية بالمشروع حاليا حيث تجري أعمال الإنترلوك برصيف الكورنيش بالتوازي مع رصيف المباني مع مد مواسير صرف الأمطار، وجار كذلك تنفيذ أعمال البلدورات وأعمال مباني السور وكذا تركيب البرامق، كما تتم أيضا تمهيد الشارع الجانبي بجوار مأخذ المياه كمخرج للممشى.