الأمن العام يكشف تفاصيل مصرع بائع ألبان على أيدي 3 أشخاص فى الدقهلية

لقى بائع ألبان مصرعه على أيدي 3 أشخاص فى الدقهلية بسبب خلافات الجيرة وتلقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهمين.

تلقى قسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بوفاة (بائع ألبان - مقيم بدائرة المركز إثر إصابته "بجروح قطعية متفرقة").



وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (المجنى عليه)، و(3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، تعدوا خلالها عليه بأسلحة بيضاء وبالضرب بالأيدى فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات حول الجيرة.



Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات وأرشدوا عن الأداة المستخدمة فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.