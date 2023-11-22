الإحصاء: 3 مليارات و544 مليون دولار قيمة الصادرات لدول الكوميسا خلال 2022

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا بلغت 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول إفريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

ليبيا: بلغــت قيمــة الصادرات (1215 مليون دولار) بنسبة 34.3 % من إجمالي التكتل.

السودان: بلغـت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبة 26.2% من إجمالي التكتل.

كينيا: بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبة 10.0 % من إجمالي التكتل.

تونس: بلغت قيمة الصادرات (306 ملايين دولار) بنسبة 8.6 % من إجمالي التكتل.

جيبوتي:بلغت قيمة الصادرات (173 مليون دولار) بنسبة 4.9 % من إجمالي التكتل.

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وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (335 مليون دولار) بنسبة 29.4%من إجمالي أهم السلع.

أسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 305 ملايين دولار ) بنسبة 26.8% منإجمالي أهم السلع.

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات ( 210 ملايين دولار ) بنسبة 18.4 % من إجمالي أهم السلع.

ثانيا: الواردات:

بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الكوميسا 1887 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1319 مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 43.1 %.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول إفريقية بنسبة 92.6 % من إجمالي هذا التكتل.



التوزيع النسبي لأهم واردات مصر ودول الكوميسا عام 2022 وجاء ترتيب الدول كالتالي:

الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبة 27.8 % من إجمالي التكتل.



السودان: بلغـت قيمـة الواردات (505 ملايين دولار) بنسبـة 26.8% من إجمالي التكتـل.



زامبيا: بلغــت قيمــة الــواردات (314 مليون دولار) بنسبة 16.6 % من إجمالي التكتل.



كينيـا:بلغــت قيمــة الــواردات (308 ملايين دولار) بنسبة 16.3% من إجمالى التكتل.



ليبيا: بلغت قيمة الواردات (89 مليون دولار) بنسبة 4.7% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (838 مليون دولار) بنسبة 52.0 % من إجمالي أهم السلع.



بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 299 مليون دولار ) بنسبة 18.5 % من إجمالي أهم السلع.



حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 206 ملايين دولار ) بنسبة 12.8 % من إجمالي أهم السلع.