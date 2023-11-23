القبض على مهندس زراعي بالشرقية جمع 6 ملايين جنيه من منصبه
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مهندس زراعي بالشرقية لقيامه بأفعال كسب غير مشروع نتج عنها ثروة مالية بلغت 6 ملايين جنيه.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مهندس زراعى - مقيم بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بارتكاب أفعال كسب غير مشروع أسفرت عن تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وتمثلت عناصر الذمة المالية للمذكور فى (شراء العقارات والأراضى الزراعية- تأسيس الشركات- وشراء السيارات).
وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المتهم بـ6 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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