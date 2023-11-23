الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على مهندس زراعي بالشرقية جمع 6 ملايين جنيه من منصبه

القبض على مهندس زراعى،فيتو
القبض على مهندس زراعى،فيتو

 ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مهندس زراعي بالشرقية لقيامه بأفعال كسب غير مشروع نتج عنها ثروة مالية بلغت 6 ملايين جنيه.
 

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 وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مهندس زراعى - مقيم بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بارتكاب أفعال كسب غير مشروع أسفرت عن تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وتمثلت عناصر الذمة المالية للمذكور فى (شراء العقارات والأراضى الزراعية- تأسيس الشركات- وشراء السيارات).

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وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المتهم بـ6 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال جرائم الاموال العامة كسب غير مشروع مباحث الأموال العامة

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