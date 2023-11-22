أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 22-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأربعاء، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، بلطي حجم متوسط بسعر من 53 إلى 63 جنيها، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، سعر بلطي ممتاز كبير من 64 إلى 72 جنيهًا.

Advertisements

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأربعاء

وسجل سعر بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 65 إلى 105 جنيهات، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 200 إلى 320 جنيهًا، سمك موسى من 120 جنيهًا إلى 300 جنيه، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 110 جنيهات، مكرونة خليجي سعر من 64 إلى 74 جنيهًا، مكرونة سويسي من 60 إلى 110 جنيهات، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر سابيا من 200 إلى 320 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 71 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 38 إلى 52 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، سعر كاليماري من 200 إلى 320 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل بربون متوسط الحجم سعر من 45 إلى 55 جنيهًا، سمك دنيس من 90 إلى 190 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، سعر جمبري جامبو من 430 إلى 480 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 300 إلى 400 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 210 جنيهات إلى 290 جنيهًا، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 85 إلى 185 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات، كيلو بورذي وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا.

وتراوح سعر وقار من 60 إلى 140 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا.