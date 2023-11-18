ثنائي ريال مدريد يمثلان أمام محكمة في إسبانيا

يدلي مدافع فريق ريال مدريد، الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو، بشهادته، يوم الثلاثاء المقبل، أمام محكمة التحقيق رقم 10 في فالنسيا، عبر الفيديو من مدريد، كضحية، وكذلك زميله فينيسيوس جونيور، بسبب الإهانات العنصرية المزعومة التي تلقاها في مايو الماضي، في ملعب ميستايا.

ويأتي ذلك استجابة للطلب، الذي قدمه الممثل القانوني لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، لتوسيع نطاق التحقيق ليشمل التعبيرات المهينة المزعومة ذات الطبيعة العنصرية، التي ربما يكون تعرض لها ميليتاو.

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إهانة فينيسيوس وميليتاو عنصريا

وكانت المحكمة رقم 10 في فالنسيا، قد فتحت تحقيقا في الإهانات العنصرية التي أفاد فينيسيوس بأنه تلقاها، خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني.

كما استدعت 3 مشجعين شباب من فالنسيا، تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، للتحقيق، قبل أن توجه لهم اتهامات بارتكاب جريمة كراهية، الأمر الذي دفع النادي الإسباني لمنعهم من دخول ملعبه مدى الحياة.

وقدمت رابطة الدوري الإسباني للقاضي رسالة، في يوليو الماضي، توضح فيها بالتفصيل الإهانات التي تعرض لها المدافع البرازيلي.

وطالبت الرابطة بإجراء قانوني لصالحه، باعتباره ضحية، وهو الأمر الذي سيبدأ نظره في جلسة الاستماع، المقررة الثلاثاء المقبل.

خلاف بين إدارة ريال مدريد بشأن خليفة أنشيلوتي

أصبح الفرنسي زين الدين زيدان، ليس المرشح الأبرز لخلافة كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، وذلك بعد خلاف شديد بين الرئيس فلورنتينو بيريز، وإدارة النادي الملكي.

ومن المرجح أن يغير ريال مدريد مدربه في نهاية الموسم، عندما ينتهي عقد كارلو أنشيلوتي.

ونشر موقع (le10sport) الفرنسي، قال فيه إن هناك صراعًا داخل نادي ريال مدريد، فعندما كان الرئيس فلورنتينو بيريز يقوم بحملة من أجل عودة زيدان، كان القادة الآخرون لديهم ملف آخر في الاعتبار وهو التعاقد مع تشابي ألونسو

وقال التقرير: "سيكون هناك خلاف داخل إدارة ريال مدريد بشأن عودة زين الدين زيدان أو أي ملف آخر".

وأضاف: "زين الدين زيدان لا يزال في ذهن فلورنتينو بيريز هو المرشح المفضل، لكن هناك أشخاص آخرين في النادي يريدون تشابي ألونسو".

لكن رأي الرئيس قد يتغير، ويبقى أن نرى ما إذا كان فلورنتينو بيريز سيفوز بقضيته ويتمكن من إعادة زين الدين زيدان إلى مدريد في الصيف المقبل، أم سينتصر الفريق الآخر.