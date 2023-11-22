الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد مدينة الطلاب بطوخ للاطمئنان على الخدمات

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بطوخ، وذلك بحضور الدكتور سيد عبدالونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، والدكتور طه عاشور مشرف المدينة الجامعية بطوخ.


واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة ولقائه بالطلاب على مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل المدينة الجامعية، حيث تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية.

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واكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أوالإسكان أوالرعاية الطبية والاجتماعية.

في سياق اخر أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها على أن فلسطين فى قلب القيادة المصرية ولا تألو جهدا فى دعم أبنائنا الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، مؤكدا حرص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على دعم الطلاب الوافدين من دولة فلسطين الشقيقة خاصة، مشيرًا لحرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية. 

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعة بحضورالدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين بالجامعة. 


وأشار رئيس الجامعة الى أننا ننتهج سياسة الباب المفتوح لجميع الطلبة، موضحا أن غايتنا هي جودة مخرجات الجامعة التعليمية والبحثية والخدمات المقدمة للمجتمع، والعمل علي استحداث برامج دراسية جديدة تهدف إلى اكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم فى المنافسة فى سوق العمل سواء المحلى او الدولى.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها طوخ ناصر الجيزاوي موقع فيتو

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