الخميس 23 نوفمبر 2023
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رياضة الأقصر تناقش آليات تنفيذ البرامج المقترحة بمشروع أعرف بلدك

رياضة الأقصر تناقش
رياضة الأقصر تناقش آليات تنفيذ البرامج المقترحة،فيتو

 عقد صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اجتماعًا مع المرشدين السياحين المشاركين في قطار الشباب مشروع " أعرف بلدك " بالأقصر والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتحت إشراف الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بحضور جيهان عبده حسن مدير إدارة خدمات الشباب بالمديرية.

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 وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ البرامج المقترحة للرحلات ولتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، وقد تم وضع خطة مناسبة خاصة بالإرشاد ومرافقة الشباب المشاركين فى رحلات قطار الشباب مشروع "أعرف بلدك" بالنسبة للمزارات السياحية بالأقصر.والالتزام بالبرنامج المحدد من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وفي سياق متصل استقبل الأستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، أعضاء المشروع القومي للافراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء ذلك لمناقشة خطة سير تنفيذ المشروع ومناقشة الإيجابيات والسلبيات عن العام 2023، يأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة بالأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة (قادرون باختلاف ) وذلك بحضور عبدالخالق محمد احمد منسق عام المشروع بالأقصر.

يشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالأقصر نفذت بإدارة شباب البياضية مسابقة حفظ القرآن الكريم لثلاث مراحل ( القرآن كامل.. نصف القرآن.. ربع القرآن )، على مستوى مراكز الشباب الإدارة والتي أقيمت بمركز شباب الحبيل ضمن  خطة الإدارة لقسم الشبابي للعام المالى 2023/2022.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب ومحمد حمدان  مدير ادارة شباب البياضية ومسؤولي خدمات الشباب بالإدارة محمد يونس وعلاء حسين. 

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