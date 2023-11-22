أسعار الفاكهة اليوم، تراجع سعر العنب وارتفاع الجوافة في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأربعاء

وسجل سعر جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5 إلى 7 جنيهات، برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 7 جنيهات، برتقال بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

وتراوح سعر عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 12 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء، بلغ سعر بلح أم الفراخ من 7 إلى 10 جنيهات، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح زغلول من 19 إلى 21 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 13 إلى 15 جنيهًا، بلح بارحي 60 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر تين برشومي من 8 إلى 12 جنيهًا، سعر كاكا من 12 إلى 22 جنيهًا، سعر رمان من 10 إلى 22 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 11 جنيهًا، سعر فراولة من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كانتلوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأربعاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 15 إلى 25 جنيهًا.

وسجل سعر كيوي 30 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، سعر باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا.