الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

فريق أوروبي كبير يسعى للتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد

رافائيل فاران،فيتو
رافائيل فاران،فيتو

تدرس أحد الأندية الكبرى في أوروبا، التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران مدافع فريق مانشستر يونايتد، في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير المقبل.

وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع فاران في عام 2021، قادما من ريال مدريد، مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

بايرن ميونخ يسعى لضم فاران

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن ميونخ يدرس التعاقد مع فاران في الميركاتو الشتوي المقبل، لدعم البافاري بلاعب من أصحاب الخبرة.

وأشارت إلى أن قيمة صفقة فاران قد تتراوح من 17.5 مليون جنيه إسترليني إلى 26 مليونا.

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وأوضحت الشبكة الألمانية أن العائق الحقيقي في الصفقة، سيكون راتب اللاعب الفرنسي، الذي يبلغ 340 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ورغم راتب فاران المرتفع، لكنه بدأ مرة واحدة فقط بالتشكيل الأساسي خلال آخر 8 مباريات لمانشستر يونايتد.

وبات المدرب إريك تين هاج، يفضل هاري ماجواير وجوني إيفانز وفيكتور ليندلوف على المدافع الفرنسي.

نجم مانشستر يونايتد يعلق على عرض الدوري السعودي

تحدث البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تلقيه عرضا من الدوري السعودي للمحترفين، للانضمام إليه خلال الفترة المقابل بمقابل كبير يصل إلى 100 مليون يورو.

وتحدثت تقارير في الفترة الأخيرة عن وجود اهتمام من قبل عدة فرق في الدوري السعودي بالتعاقد مع برونو فرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برونو فرنانديز لموقع “فوتبول توك” البريطاني عن أنباء الانتقال إلى الدوري السعودي: "أنا أركز على المنتخب البرتغالي وفريق مانشستر يونايتد، وأنا سعيد في المكان الذي أنا فيه الآن، في المنتخب الوطني كانت لدينا لحظات رائعة، ولكن في يونايتد لم نبدأ الموسم بالشكل المرجو".

وأضاف: "أنا لا أنظر إلى الشائعات ولا أعيرها أي اهتمام، اليوم بات من السهل للغاية نشر الشائعات في الصحافة، أريد أن أركز على أهدافي".

 

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