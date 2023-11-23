حملة فريد زهران تعرض البرنامج الانتخابي في مؤتمر جماهيري بأسوان

تستكمل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الخميس، عقد لقاءاتها الجماهيرية في محافظة أسوان.

وتنظم الحملة مؤتمرا اليوم بمدينة أسوان، تستعرض خلالها ملامح البرنامج الانتخابي، حيث تواصل الحملة لقاءاتها الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم 8 ديسمبر القادم.

يذكر أن المرشح بدأ مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الإسكندرية، ثم مركز طامية بالفيوم، وثلاثة مؤتمرات بأسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم.

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وبدوره، أوضح معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن المؤتمرات بدأت من سرس الليان بالمنوفية مسقط رأس المرشح، ثم الإسكندرية ثم الفيوم تبعه ثلاثة مؤتمرات في محافظة أسيوط، ثم مؤتمر بالبدرشين بالجيزة، ومؤتمر بالفيوم، متابعا: سنلتقي خلال الأسبوع الجاري أهالينا في محافظة أسوان، وتستكمل الحملة جولتها في العديد من المحافظات.

كما كشف الشناوي أن جولات زهران لاقت تفاعلًا من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وتقوم الحملة بتكثيف الدعاية الانتخابية في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة، كما تدعو جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.

أولى زيارات فريد زهران حال فوزه بالرئاسة

كان فريد زهران المرشح الرئاسي قال إنه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ستكون أول زيارة له إلى قطاع غزة، وأضاف: "زيارتي لغزة تكبح جماح العدوان الإسرائيلي".

وتابع: "اللواء عمر سليمان واللواء عباس كامل ذهبا في وقت الحرب إلى قطاع غزة، فمن الطبيعي أن يذهب رئيس الجمهورية إلى هناك، وهذه زيارة مرتبطة بالآخرين لوقف العدوان".

وأردف: "سأدخل غزة من خلال الاتفاقيات الدولية والحماية الدولية وهناك أطراف كثيرة في هذا النزاع يمكن أن تحمي زيارتي لقطاع غزة".

واستطرد:"قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية ليست على كيف أو هوى نتنياهو لكن الأمر مرتبط بممارسة مستوى معين من الضغط لإدخال 10 شاحنات وقادرين على إدخال كل المساعدات حال ضغطنا بشكل أكبر على الجانب الإسرائيلي".

واختتم: "إسرائيل تزداد ضعفا وآن الأوان أن نمارس ضغطا أكبر عليها لدعم حقوق الشعب الفلسطيني".

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