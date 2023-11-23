داود عبد السيد، كواليس فيلم الكيت كات وسر استبعاد عادل إمام من البطولة ومن هو الشيخ حسني؟

يعتبر فيلم “الكيت كات” واحدًا من أبرز أفلام المخرج داود عبد السيد الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده السابع والسبعين، بل وواحدًا من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، كما يحتل المركز الثامن ضمن قائمة أفضل 100 فيلم عربي. ويمتلك المخرج الكبير فيلمين آخرين بالقائمة وهما: أرض الخوف، ورسائل البحر.



رائعة إبراهيم أصلان

الفيلم الذي تم إنتاجه في العام 1991 مأخوذ عن رواية "مالك الحزين" للأديب الكبير الراحل إبراهيم أصلان التي تعد أحد أشهر وأهم الروايات العربية المعاصرة، لأحد أبرز أدباء جيل الستينيات فى مصر، حيث صدرت في طبعتها الأولى عام 1983.

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وهى الرواية التى استغرق إبراهيم أصلان في كتابتها قرابة الـ 9 سنوات ليقدّم للوسط الإبداعى المزدحم بالروائيين، درة إبداعية فريدة فى بنيتها وأطروحتها التي تكاثفت حول حى "الكيت كات" كمشترك مكانى وبؤرة رمزية سيعبر بها الزمان نحو ثقب أسود.

اختيرت الرواية واحدة من بين أهم مائة رواية عربية، وتدور أحداث الرواية فى حى إمبابة فى القاهرة تحديدًا فى منطقة الكيت كات، وتدور أحداثها حول عالم مغترب يتغير أبطاله ويعانى كل منهم من همه الخاص واغترابه الخاص، شخصيات الرواية أكثر من 115 شخصية، رغم الحجم المتوسط نسبيًا للرواية.

مالك الحزين

ومالك الحزين تستقى اسمها من ذلك الطير الجميل الذى يعيش على الأنهار طالما هى موجودة، وإن غارت أو جفت دخل مرحلة الحزن النبيل وسيعبّر عنه بتغريدات حزينة كمن أصيب بفاجعة، ونعتقد فى هذا الصدد أن التسمية الرمزية تحيل إلى الشعب المصرى المُعبّر عنه بمجتمع الكيت كات المعرّض للانهيار بالرغم مما يتّصف به من طيبة وجمال ونبل.

كواليس خروج الكيت كات للنور

وبالعودة لفيلم "الكيت كات"، فالمخرج الكبير داود عبد السيد غير بطل الفيلم عن الذي تواجد في الرواية، فبطل الرواية الحقيقي التي كتبها إبراهيم أصلان هو "يوسف" وليس "الشيخ حسني".

وكانت الفكرة الأساسية التي دفعت عبد السيد لكتابة سيناريو الفيلم هو أنه شعر بعجز شخصيات الرواية، ورغب في جعل شخصية حسني البطل الرئيسي لأنه امتلك صراعََا يتحمل فيلم بأكمله "لكن باقي الشخصيات مكنش عندها صراع يشيل الفيلم كله"، على حد وصف المخرج.



و ظل داود عبدالسيد يبحث عن منتج للعمل لمدة 5 سنوات، ولم يوافق أغلبهم على بناء حارة متكاملة لتصوير أحداث العمل، حيث كانوا يرغبون في تصوير الفيلم بأحد الاستوديوهات، إلا أن أغلب مشاهد الفيلم تم تصويرها في شوارع حي الكيت الكات الحقيقية.

كما أن أحد المنتجين أبدى موافقته على الإنتاج بشرط قيام الفنان عادل إمام ببطولة العمل، ولكن المخرج رفض حيث كان النجم محمود عبدالعزيز في ذهنه أثناء كتابته المعالجة السينمائية للرواية.



والفيلم شهد ظهور أغلب أهالي حي "الكيت الكات" إلا البطل الشيخ عبدالمحسن موسى وهو اسمه الحقيقي وليس "الشيخ حسني".

نجاح الفيلم في عيون داود عبد السيد

وكان المخرج داود عبدالسيد تحدث في تصريحات سابقة، عن إنه حوّل بطل الرواية في الفيلم ليكون الشيخ حسني بدلا من "يوسف" حيث استغرقته الشخصية.

احتفاء مهرجان القاهرة السينمائي بالفيلم

وقال داود عبد السيد خلال احتفاء مهرجان القاهرة السينمائي بمرور 30 عاما على عرضه وذلك في دورة المهرجان عام 2021: “الكيت كات أنا كنت متوقع الناس يعجبهم الفيلم بس مش شرط تكون حقيقية ولما عملنا الحفلة الاولى كانت فى سينما كريم فى عماد الدين والصالة كانت كلها زحمة طلعت قعدت لوحدى فوق فى الكابينة عشان اتفرج على الناس وهى بتشاهد الفيلم ملقتش أى ردود قولت إللى أنا عملته مش واصل للناس واتوترت وجالى انطباع قولت الفيلم مش ناجح ومحمود أصيب بخيبة أمل المهم”.



وأضاف: "بعد كده الفيلم اتعرض فى إسكندرية وسألت الصالة ايه نظمها ردوا قالوا الفيلم عليه إقبالا شديدا استريحت واستمر النجاح بشكل كبير ونجاحه مبهر وبعد كده أدركت أنى لازم أطلع من حالة التأثر بنجاح الفيلم وقدرت أفكر فى اللى بعديه".

وخلال لقاء تلفزيوني سابق أوضح داود عبد السيد: "فيلم الكيت كات نقلة في حياتي، وفيلم الكيت كات بيعبر عن عجز المجتمع، لأني ابن مرحلة الهزيمة في 1967 وعشت كل الأحداث دي، وإحنا مش قادرين نتجاوز عجزنا لحد دلوقتي، سواء ثقافيا أو اجتماعيا".

فيلم الكيت كات والنقاد

وواصل: "النقاد لم يفهموا فيلم الكيت كات، واعتبروا أن بطل الفيلم الشيخ حسني كان أعمى النظر ولم يكن أعمى البصيرة، ودي مكنتش فلسفة الفيلم، دا الفيلم كان بيأكد على عجز الشيخ حسني إنه أعمى النظر، ودي حاسة مفقودة، والناس أدته معنى أبعد من المقصود".

وأضاف داود عبد السيد: "الناس بتستخرج معاني مش مقصودة وحاجات ممكن متكونش واضحة بالنسبالي بس انت كمشاهد اكتشفتها ودا حقك، ومفيش أي مشكلة أن الجمهور يفضل فيلم على فيلم، عن نفسي أنا راضي عن كل افلامي، ومش بقارن بينهم وبعتبرهم أولادي".

الساحر محمود عبد العزيز

وعن النجم محمود عبد العزيز تحدث داود عبد السيد قائلا: "عملت مع محمود عبدالعزيز في الصعاليك، ووجدت فيه ملامح فنان جيد جدًا، بعيدًا عن وسامته، ولم أكن أتوقع نجاحه بهذه الصورة، وهذا الانفجار الشديد الذي حدث".

أبطال فيلم الكيت كات

وشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين منهم محمود عبد العزيز، أمينة رزق، شريف منير، عايدة رياض، علي حسنين، وشريف الموجي، والفيلم من إخراج داوود عبد السيد، وقصة إبراهيم أصلان، وسيناريو وحوار داوود عبد السيد.

قصة فيلم الكيت كات

وتدور قصة الفيلم حول الشيخ حسنى الكفيف، الذي يعيش مع أمه المسنة وابنه الشاب المحبط، ويفشل ابنه في الحصول على عقد عمل بالخارج عقب تخرجه من الجامعة، وتتصاعد الأحداث عندما يدخل في علاقة مع جارته الشابة فاطمة.