الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

"دور القراءة في إثراء عقول الأطفال"و"التنمر"، سلسلة محاضرات بثقافة الأقصر

جانب من المحاضرات،فيتو
جانب من المحاضرات،فيتو

 تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "التنمر" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن مفهوم التنمر وأشكال وأسباب التنمر، وأثار التنمر السلبية وأضراره.


كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" دور القراءة في إثراء عقول الأطفال "حاضرتها كريمة التهامي موضحة القراءة غذاء الروح، والقراءة دور هام وفعال في عقول الأطفال، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان" دمع سيل"، وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد وألقى عدة قصائد بعنوان" لاقيت نفسي، ما بين قوسين ".

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وقدمت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "أدب الرحلات" أوضح على حسان أدب الرحلات بين الماضي والحاضر، وبعض أسماء وأدباء ومسطري أدب الرحلات، والنوع الأدبي الأنقى هو أدب الرحلات، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية "الألوان" نفذتها أروى أحمد وذلك بصحبة رواد المكتبة، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية بعنوان "معالم من محافظة الأقصر" نفذها أحمد أمين بصحبة رواد المكتبة.

 وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي أماكن ومعالم _نهر الدانوب" سردتها ثناء محمود، كما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "الوردة الحزينة" تأليف جورج ذكي سردتها إيمان محمود، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي قصة بعنوان "الفلاح الساحر" تأليف محمد شفيق، سردتها بسمة جابر، كما أعد القصر عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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