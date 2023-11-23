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رياضة

مدرب باريس سان جيرمان يعرقل خطة برشلونة لتعويض غياب جافي

جافي
جافي

الدوري الاسباني، كشف تقرير صحفي إسباني، إن لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة، والحالي لباريس سان جيرمان، عرقل خطة النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة وضع ثنائي البي إس جي، فابيان رويز وكارلوس سولير ضمن خياراته لتعويض جافي الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

وأضافت الصحيفة، أنه لن يكون هناك أي تفاوض لرحيل الثنائي عن باريس سان جيرمان، حتى ولو على سبيل الإعارة، لأن إنريكي يرفض التفريط في أي منهما.

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ولن يتخلى إنريكي عن أي من لاعبي خط الوسط، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها إميري في كاحل القدم، حيث سيغيب لفترة طويلة.

وأكد التقرير، أن لويس إنريكي لا ينوي التخلي عن أي من لاعبي فريقه الحالي، حيث يسعى للقتال على كافة الألقاب، كما أن رواتب اللاعبين أعلى بكثير من القدرة الاقتصادية المحدودة لبرشلونة.

وكشفت تقارير صحفية عن رد فعل نادي برشلونة  تجاه لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عقب إصابة جافي نجم البارسا.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن برشلونة غاضب من لويس دي لا فوينتي والاتحاد الإسباني بعد إصابة جافي الخطيرة أمام جورجيا.

ويرى برشلونة أن مشاركة جافي في المباراة لم تكن ضرورية، خاصة أن إسبانيا تأهلت بالفعل إلى يورو 2024.

وأكدت الاذاعة أن برشلونة يدرك أن جافي لا يحب الحصول على قسط من الراحة، لكن النادي غاضب من أن المدرب دفع به في مباراة غير مهمة، رغم علمه بأن اللاعب يشارك باستمرار مع برشلونة.

وواصلت:" برشلونة أن التعويض المالي من الفيفا الذي سيتراوح بين 4 و5 ملايين يورو لا يعوض خسارة لاعب بارز مثل جافي حتى نهاية الموسم".

وأشارت إلى أن جافي منذ ظهوره الأول مع المنتخب في عام 2021، لعب كل مباريات الماتادور 27 مباراة، بما في ذلك 23 مرة في التشكيل الأساسي.

وكان تقرير صحفي، كشف عن كواليس ما حدث في غرفة ملابس المنتخب الإسباني عقب مباراة جورجيا بعد إصابة جافي.

وتعرض جافي للإصابة خلال المشاركة في فوز إسبانيا على جورجيا 3-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

إصابة جافي بالرباط الصليبي 

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى"، لكن كشفت تقارير، أنه مصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" كانت أجواء غرفة الملابس عقب إصابة جافي أشبه بالجنازة، حيث تأثر نجوم إسبانيا بشكل قوي بما حدث لزميلهم.

وأشارت إلى أن جافي دخل في حالة من البكاء بعد أن وصل غرفة الملابس، وحرص الجميع على إظهار الدعم له وتحيته في هذه اللحظة الصعبة.

وأوضحت أن عقب إبلاغ جافي بنتيجة الفحوصات الأولى، ظهر نجم برشلونة وكأن العالم قد سقط عليه، ولم يكن قادرا على إخفاء حزنه.

وواصلت الصحيفة: "الأجواء كانت درامية للغاية، وغادر جافي معتمدا على عكازين ركب بهما السيارة مع ألبرت لوك المدير الرياضي للاتحاد الإسباني".

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