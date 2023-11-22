فريد زهران يعقد مؤتمرًا جماهيريًا في مدينة أدفو، اليوم

تعقد اليوم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريًا في مدينة أدفو شمال محافظة أسوان اليوم، في استكمال لسلسلة جولات المرشح الرئاسي المستمرة في محافظات مصر للتعريف بأفكار فريد زهران وبرنامجه للرئاسة، والتسويق لمشروعه السياسي بين الجماهير.

الجولات الجماهيرية للمرشح الرئاسي فريد زهران

جدير بالذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران بدأ مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الاسكندرية، ومركز طامية بالفيوم، كما عقد ثلاثة مؤتمرات في أسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم.

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ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم ٨ ديسمبر القادم وسيتم عقد اجتماع موسع الجمعة القادم لحملة فريد زهران بحضور المرشح ومدير الحملة وأعضاء الأمانات المختلفة بها والمتطوعين الجدد والقدامى لبحث خطة عمل الحملة الفترة القادمة.

أولى زيارات فريد زهران حال فوزه بالرئاسة

كان فريد زهران المرشح الرئاسي قال إنه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ستكون أول زيارة له إلى قطاع غزة، وأضاف: "زيارتي لغزة تكبح جماح العدوان الإسرائيلي وتوصيل رسالة أن هناك نظاما مختلفا في مصر قادر على التصعيد واتخاذ مواقف أكثر حزما وصرامة وفتح علاقات أكثر توازنا مع قوى دولية كبيرة وكثيرة في العالم ترى أن هناك ضرورة لدعم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية".

وتابع: "اللواء عمر سليمان واللواء عباس كامل ذهبا في وقت الحرب إلى قطاع غزة، فمن الطبيعي أن يذهب رئيس الجمهورية إلى هناك، وهذه زيارة مرتبطة بالآخرين بوقف العدوان".

وأردف: "سأدخل غزة من خلال الاتفاقيات الدولية والحماية الدولية وهناك أطراف كثيرة في هذا النزاع يمكن أن تحمي زيارتي لقطاع غزة"، مضيفا: "تصوري أننا لا نستخدم كل ما لدينا من قوة وقدرة للضغط من أجل فتح معبر رفح، هناك نية ورغبة لفتحه لكن في نفس الوقت لا نستخدم كل ما لدينا لفتح المعبر، واستمرار الضغط هو ما يمكن أن يفضى الموقف، ونحن في معركة هنكسبها لو كسبنا معنا الرأي العام العالمي إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني".

واستطرد:"قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية ليست على كيف أو هوى نتنياهو لكن الأمر مرتبط بممارسة مستوى معين من الضغط لإدخال 10 شاحنات وقادرين على إدخال كل المساعدات حال ضغطنا بشكل أكبر على الجانب الإسرائيلي".



واختتم: "إسرائيل تزداد ضعفا وآن الأوان أن نمارس ضغطا أكبر عليها لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ولو جئت رئيسا للجمهورية سيكون هناك مناخ أفضل من الحالي للفلسطينيين في غزة".

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