فريد زهران: هذه أول خطوة سأتخذها ضد إسرائيل حال فوزي بالرئاسة (فيديو)
فريد زهران، كشف المرشح الرئاسي فريد زهران، موقفه من تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ومعاهدة السلام مع إسرائيل، وذلك حال فاز في الانتخابات الرئاسية بعد شهرًا.
تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل
وقال فريد زهران خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "أنا ملتزم بما أبرمته مصر من اتفاقيات ومنها معاهدة السلام، أنا شخصيًّا اتحبست بسبب رفضي معاهدة كامب ديفيد ولكن الوضع سيكون مختلفًا حينما أنتخب رئيسًا للجمهورية، لكن ما أريده توضيحه أن السلام مع إسرائيل بارد وأنا حال جئت رئيسًا سأقوم بتجميد الإتفاقية بسبب محاولة تصفية القضية الفلسطينية".
رفض توطين الفلسطينيين في سيناء
وأضاف: "لو كان هناك فلسطينيين على معبر رفح سأرفض دخولهم وتوطينهم في سيناء وسأدعم اعادة الحياة لهم في غزة"، مشيرًا إلى أن محاولات تهجير الفلسطينيين الي سيناء إعلان حرب ضد مصر، وأنا أعتقد أن القوات المسلحة والإدارة المصرية على اختلاف مؤسساتها تدرك هذا المعنى، ولا أعتقد أن إسرائيل ستقوم باستفزاز المارد حتى لو كان ضعيفًا بسبب الديون".
في وقت سابق قال سامح شكري وزير الخارجية: "هناك مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية، وأن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات لغزة ممنهجة وتستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع".
وأضاف: "الموقف المصري والعربي القوي الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة كان بمنزلة خط أحمر، تهجير الفلسطينيين سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.