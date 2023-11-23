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وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعدي بالسادات والفشن الجديدة

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان، فيتو

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ٣ قرارات إدارية لإزالة تعديات ومخالفات بناء بمناطق متنوعة تحت ولاية جهازى تنمية (مدينة السادات - مدينة الفشن الجديدة).

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بالمنطقة الجنوبية الشرقية - الحزام الأخضر بمدينة السادات، والمتمثلة في بناء غرف دور أرضي ومخزن، ومبنى مكون من دور أرضي، ومبنى ثان مكون من دور أرضي سقف خرساني، وغرفة سقف خشب، ومبنى ثالث مكون من دور أرضي سقف خرساني وجزء سقف خشبى، و5 مبان حوائط بدون أسقف، وذلك بدون ترخيص.

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كما نصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات الواقعة على مساحة 1.84 فدان تقريبًا المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في إقامة حوض ري وغرف بدون سند قانوني، وكذا التعديات الواقعة على مساحة 6.32 فدان تقريبًا مملوكة للهيئة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في أعمال زراعة، وإقامة حوض ري، وغرفة بالبلوك بسقف خشب، وذلك بدون سند من القانون.

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.
وطبقًا للقرارات يتولى جهازا تنمية (مدينة الفشن الجديدة - مدينة السادات) بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وفي سياق متصل، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إن حملات المتابعة والرصد للمخالفات أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالعمارة رقم ٧ " براديس " بالقطاع الشمالي، وإزالة فورية بالحى الرابع المجاورة السادسة عمارة ١٢٠٨ لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات البنائية.

وكلف المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، باستمرار المرور الدورى على كافة المناطق بالمدينة للتصدى بكل حزم لحالات التعدى على مرافق الدولة، حيث قامت لجنة رصد وصلات المياه الخلسة بشن حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير بمختلف المناطق الصناعية بالمدينة، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه، والتصدى لحالات التعدى على شبكات مياه الشرب، وسرقتها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن رفع عدادي مياه قطر ٤ "معطلة "، وتحصيل مبلغ ٢٥٤٧٨٧ جنيها متأخرات مع منح مهلة لمدة ٢٤ ساعة، لاستكمال سداد باقى المبالغ المتأخرة على العملاء، وإنذار مصنعين لتغيير قطر عداد المياه، وإنذار 4 مصانع لتركيب عداد مياه  لشبكة الحريق.

وقال المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنه بالتعاون بين  قسم شرطة التعمير بالمدينة وإدارات الجهاز، تم شن حملة  لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة، أسفرت عن رفع 50 حالة إشغال طريق للباعة الجائلين من أمام المحال التجارية بالحي السكني الثاني بالمدينة، كما تم تحرير 15 محضر إشغال طريق لاستغلال الأرصفة في عرض منتجاتهم بالحي السكني الثاني بالمدينة، وتنفيذ قرار سحب لقطعة أرض إسكان اجتماعي بالمنطقة 4 بالمدينة، لعدم إثبات الجدية، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، استمرار الحملات الأمنية للقضاء على ظاهرة النباشين، حيث أسفرت آخر الحملات عن ضبط 6 مركبات " تروسيكل" مخالفة لضوابط التشغيل، وذلك فى ضوء حرص الجهاز على الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأشار إلى أن الحملة تمكنت من إزالة 3 نقاط خاصة بالنباشين بمناطق ( المستقبل/الحى الأول/الحى الثامن)، وتم رفع المحتويات المضبوطة، ونقلها الى المقالب العمومية.

وأكد مسئولو أجهزة المدن عدم التهاون مع جميع صور المخالفات والعشوائية، والتعامل معها بكل حسم وقوة طبقًا للقانون، وإزالة جميع وصلات المياه غير المشروعة  والمستخدمة فى كافة الأغراض بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة، ومتابعة تنفيذ الحملات المكثفة بشكل شبه يومى.

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ازالة مخالفات البناء الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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