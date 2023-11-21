الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

يبدأ من 1200 جنيه شهريا تفاصيل شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار (إنفوجراف)

سكن لكل المصريين،
سكن لكل المصريين، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف جديدا تحت عنوان  يبدأ من 1200 جنيه شهريا تفاصيل شقق "سكن كل المصريين" بنظام الإيجار.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، حيث وافق مجلس الوزراء على قرار صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن الشروع في إطلاق أول مشروع تجريبي "أوَّلي" للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة.

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سكن لكل المصريين 

 

وتأتي شروط التعاقد علي وحدات الايجار من الإسكان كالتالي:

أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات تجدد حسب رغبة العميل دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينها.

أن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة 90 م2، و1200 جنيه للوحدة 75 م2، شاملا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة.

زيادة القيمة الإيجارية بنسبة سنوية قدرها 7.

يسدد المواطن 25% فقط من دخله الشهري قيمة إيجارية، ويقوم صندوق الإسكان بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

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