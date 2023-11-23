داود عبد السيد.. مخرج من طراز فريد.. بدأ مع «الصعاليك».. «الكيت كات» أبرز أفلامه.. ولهذا السبب قرر الانسحاب

داود عبد السيد، يصادف اليوم ٢٣ نوفمبر عيد ميلاد المؤلف والمخرج داود عبد السيد ذلك الفنان الذي يصنف من أهم مخرجي السينما المصرية في فترة الثمانينيات والتسعينيات والذي لطالما كان يحلق خارج السرب ويقدم أعمالًا فنية نابضة بالحياة من قلبه وروحه تعكس أفكارًا وقيمًا وجماليات غير تلك التي يراها الجمهور حوله أو حتى في الأعمال الأخرى، وكأنما يأتي داود عبد السيد من زمن آخر.. زمن الفن الجميل.

لم يكن داود عبد السيد في طفولته يطمح في أن يكون مخرجًا سينمائيًا، بل أراد في قرارة نفسه أن يكون صحفيًا، حتى وصل إلى المرحلة الثانوية وكان أحد أقاربه يحب عمل الرسوم المتحركة فقام بشراء كاميرا 6 مللي وبدأ يتعرف على مصوري السينما ونجح في تكوين علاقات في الوسط الفني، وذات مرة ذهب معه داود إلى استوديو جلال حيث كان المخرج أحمد ضياء الدين يصور أحد أفلامه، وانبهر بالاستديو وأجوائه فقرر التقدم إلى معهد السينما، ونجح في اختبار القبول، ثم حصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي عام 1967، وبدأ العمل كمساعد مخرج في أفلام هامة لعل أبرزها فيلم الأرض للمخرج يوسف شاهين، والرجل الذي فقد ظله لكمال الشيخ، وأوهام الحب لممدوح شكري.

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مرحلة الأفلام التسجيلية في حياة داود عبد السيد

كان داود عبد السيد شغوفًا بصناعة أفلام تسجيلية اجتماعية حيث كان محبًا لرصد المدينة وأهلها، فقدم العديد من الأفلام التسجيلية أهمها وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم وذلك عام 1976، والعمل في الحقل عام 1979، وعن الناس والأنبياء والفنانين 1980، ولكنه لم يجد من يهتم بها فقرر الاتجاه إلى عالم الأفلام الروائية.

الاتجاه للعمل في الأفلام الروائية.. بداية الإبداع مع الصعاليك

في عام ١٩٨٥، كان الجمهور على موعد مع بزوغ نجم مخرج جديد وهو داود عبد السيد الذي قدم فيلم الصعاليك وهو أول أعماله الفنية، وهو فيلم درامي، وتدور قصته حول صديقين من الصعاليك هما (مرسي) و(صلاح) اللذان يقطنان في الإسكندرية، يتزوج الأول من إحدى البائعات تدعى (صفية)، عقب ذلك يتجه الاثنان إلى صفقات تهريب المخدرات التي تنقلهما من قاع المجتمع إلى قمة الثراء والنفوذ، الفيلم من تأليف وإخراج داود عبد السيد ومن بطولة النجوم الكبار نور الشريف، ومحمود عبدالعزيز، ويسرا، ومها أبو عوف، على الغندور.

الكيت كات.. المحطة الأبرز في مشوار عبد السيد

فصلت سنوات عدة بين العمل الأول والثاني لداود عبد السيد في السينما، حيث أن عمله الثاني الكيت كات تم إنتاجه عام ١٩٩١، وهو الفيلم الأهم والأبرز في مسيرته الفنية كمخرج، حتى أنه من أهم أفلام محمود عبد العزيز وشخصية الشيخ حسني لا تزال نابضة بالحياة حتى يومنا هذا رغم مرور سنوات طوال على إنتاج الفيلم.

تدور قصة الفيلم في حي الكيت كات، يعيش الشيخ حسنى الكفيف مع أمه المسنة وابنه الشاب المحبط الذي لا يجد وظيفة عقب تخرجه من الجامعة، كما يفشل في العثور على عقد عمل بالخارج ويحاول الهجرة إلى الخارج، ويدخل في علاقة مع جارته الشابة المكبوتة جنسيًا فاطمة، وتتداخل حكاياتهم مع الحكايات الخفية للحي، الفيلم من تأليف إبراهيم أصلان، وكتب السيناريو والحوار داود عبدالسيد، والعمل من بطولة محمود عبدالعزيز، أمينة رزق، شريف منير، عايدة رياض، نجاح الموجي، علي حسنين.

فيلم أرض الخوف.. تعاون ناجح بين أحمد زكي وداود عبد السيد

فيلم أرض الخوف من أبرز أعمال داود عبد السيد والذي تعاون من خلاله مع النمر الأسود أحمد زكي، وتدور أحداث الفيلم حول يحيى ضابط في الشرطة وهو شخص مثالي لأعلى الدرجات، يوكل من قبل جهاز الشرطة بأن يصبح فاسدًا في العالم السفلي (عالم تجارة المخدارت) وذلك كما قيل له لخدمة الوطن، فيكلف بمهمة غريبة تسمى أرض الخوف، يعيش يحيى لسنوات كتاجر مخدرات، ولكنه بعد ذلك يكتشف الكارثة حيث إن الضباط الذين وضعوا يحيى في هذه المهمة، منهم من استقال ومنهم من مات ليصبح يحيى بالفعل تاجر مخدرات ولكن بقلب ضابط.

الفيلم من تأليف وإخراج داود عبدالسيد، وبطولة أحمد زكي، فرح (فيدرا)، سامي العدل، عزت أبو عوف، حمدي غيث، عبدالرحمن أبو زهرة.

مواطن ومخبر وحرامي.. تركيبة مختلفة وعمل مميز

عام ٢٠٠١ قدم داود عبد السيد فيلم مواطن ومخبر وحرامي والذي قدم فيه شعبان عبد الرحيم كممثل جنبًا إلى جنب مع خالد أبو النجا وصلاح عبد الله، ليقدم الثلاثي فيلمًا درامي مميز شاركتهم فيه هند صبري التي ظهرت بصورة جديدة تحت إشراف المبدع داود عبد السيد.

دارت أحداث الفيلم حول علاقة غريبة وغير متوقعة تجمع كل من سليم سيف الدين الشاب اﻷعزب الذي يعيش بمفرده، والمخبر فتحي عبد الغفور، واللص شريف المرجوشي، وتتعقد هذه العلاقة حين يسرق شريف مخطوط رواية سيف، ويحاول فتحي التوسط بينهما.

فيلم رسائل البحر.. أجواء من زمن آخر

بعد ٩ سنوات كاملة عاد داود عبد السينما إلى السينما بفيلم آخر من أفلامه المميزة وهو رسائل البحر الذي ينتقل بالمشاهد إلى أجواء مختلفة يبرز فيها قيم الجمال وتلعب فيه الموسيقى دور البطل، والفيلم يعتبر من أبرز المحطات في مشوار داود عبد السيد، وتدور أحداث الفيلم حول يحيي وهو طبيب شاب متخرج من كلية الطب، ولكنه يعاني من اضطرابات في نطق الكلام، ويتعرض بسبب ذلك للسخرية من أصدقائه وزملائه، فيترك الطب ويقرر العمل صيادًا فيلتقي في رحلته بأكثر من شخص، كل منهم له قصة مختلفة عن الآخر، الفيلم من إخراج وتأليف داود عبدالسيد، وبطولة آسر ياسين، بسمة، مي كساب، محمد لطفي، صلاح عبدالله، نبيهة لطفي.

أفلام أخرى بتوقيع داود عبد السيد

وإلى جانب الأعمال السابق ذكرها فإن هناك أفلام أخرى قدمها داود عبد السيد في مسيرته وهي سارق الفرح عام 1995، وفيلم أرض الأحلام عام 1993، وفيلم البحث عن سيد مرزوق عام 1991، وفيلم قدرات غير عادية إنتاج عام ٢٠١٥ والذي يعتبر آخر أعماله.

اعتزال داود عبد السيد

بالرغم من إبداع المخرج داود عبد السيد في السينما إلا أنه لم يقدم أي عمل بعد فيلم قدرات غير عادية، كما أنه أعلن في أحد لقاءاته التليفزيونيه عام ٢٠٢١ اعتزاله، وذلك لأن الجمهور القديم من وجهة نظره كان صاحب هموم ويبحث عنها في الفن لكنه يرى أن رواد السينما الاَن يذهبون للتسلية، كما قال "اعتزلت الإخراج لأني مقدرش اتعامل مع الجمهور الموجود حاليا ومقدرش اعمل انواع السينما اللى بيفضلها".