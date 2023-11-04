الفنانة زينة: يزعجنى الحديث عن مكان اسمى على التتر.. ورفضت أعمالا بسبب هذا الأمر (حوار)

>> خالد يوسف مخرج استثنائى.. وهذه تفاصيل شخصية "قمر" في فيلم "الإسكندراني"

>> جدتى إسكندرانية وأجيد اللهجة الإسكندرانية وعشت فى السيالة

>> الفنان الذى يتكلم عن اسمه ليس على علم بمكانته فى قلب الجمهور

بدأت حياتها الفنية كموديل فى عدد من أغانى الفيديو كليب، ثم اقتحمت عالم الفن فى أواخر التسعينيات، على يد المخرج داوود عبد السيد، حينما جسدت شخصية «هناء» فى فيلم أرض الخوف مع الفنان أحمد زكى والذى عرض فى عام 1999.. وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرًا سواء فى السينما أو الدراما و أطلق عليها المخرج يوسف شاهين «صوفيا لورين العرب».

ثم شاركت فى عدد من الأفلام الهامة مثل: المصلحة والشبح بالإضافة إلى مشاركتها مع تامر حسنى فى 3 أفلام هي: سيد العاطفى وحالة حب وكابتن هيما.

كما شاركت فى عدد كبير من المسلسلات الهامةً مثل: «حضرة المتهم أبي» و«على ياويكا» و"ممنوع الاقتراب والتصوير"، وخاضت البطولة المطلقة بمسلسل «كله بالحب» والذى عرض فى عام 2021، وعادت زينة للسينما من جديد من خلال مشاركتها فى فيلم «الإسكندراني» مع الفنان أحمد العوضى ومن إخراج المخرج خالد يوسف.

إنها الفنانة زينة التى تتحدث لـ«فيتو» فى هذا الحوار عن مشاريعها الفنية الجديدة وفى القلب منها فيلم “الإسكندراني» وتفاصيل شخصيتها فيه..وإلى نص الحوار:

*فى البداية حدثينا عن كواليس العمل بينك وبين المخرج خالد يوسف فى فيلم الإسكندرانى؟

فى البداية كنت خائفة من طريقته فى لوكيشن التصوير، لكنى فى النهاية اعتدت عليها واكتشفت أنه يحب الممثل ويعتنى به جيدا وفيلم الإسكندرانى بمثابة فرصة كبيرة لى منحنى إياها المخرج خالد يوسف، وأتمنى أن تكون خطوة فنية موفقة.

*كيف تمت مشاركتك فى فيلم الإسكندرانى مع المخرج خالد يوسف ؟

المخرج خالد يوسف تواصل معى قبل تصوير فيلم الإسكندرانى بشهرين وأخبرنى أن لديه عملًا فنيًا من تأليف أسامة أنور عكاشة وطلبت منه أن يرسل لى سيناريو العمل لكى أبدأ فى قراءته ولما قرأته نال إعجابى للغاية وكنت سعيدة ومتحمسة للمشاركة فى هذا العمل الكبير.

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*حدثينا عن تفاصيل شخصيتك فى الفيلم ؟

أنا أجسد شخصية “قمر”، وهى خليط مجموعة من الشخصيات.. هى شخصية مكافحة ومهمة وعنيدة وتفرض رأيها فى الصح.. كما أنها عانت من الظلم مثلها مثل أى سيدة مصرية عايشة وصبورة تحاول أن تساعد كل الأشخاص وتقف معهم وتدعمهم وهذه هى مواصفات البنت الإسكندرانية بشكل خاص ومواصفات البنت المصرية بشكل عام، وجدتى أصلا إسكندرانية، لذلك لدى قدر كبير بمعرفة اللهجة الإسكندرانية. فريق العمل فوجيء بهذا كثيرا بالإضافة إلى جلوسى فى السيالة وهو حى شعبى للغاية بالإسكندرية وأنا فى سن صغيرة، كنت أحرص دائما على اكتساب خبرات كثيرة حول اللهجة الإسكندرانية وأتعلم كل كلمة تخرج من حولى .. حتى لو كان حديثًا قد دار بين عدد من الأشخاص على أحد المقاهى.. والخبرات التى اكتسبتها من حيث اللهجة الإسكندرانية ظهرت فى عقلى وقت التصوير وكنت سعيدة وأعمل براحة بال وحرية، وحقيقة كل أبطال فيلم الإسكندرانى نجوم كبار وأنا من جمهورهم.

*ما هى معايير اختيارك للأعمال الفنية ؟

الممثل يحاول بقدر الإمكان تقديم الجيد للجمهور وأنا لدى طاقة كبيرة وأريد تقديم كل ما هو جديد ومختلف للجمهور.. وأحرص دائما على اختيار العمل الجيد.

*هل الفنانة زينة يشغل تفكيرها مكان اسمها على تتر العمل ؟

الفنان الذى يتكلم عن اسمه ليس على علم بمكانته فى قلب الجمهور، إنما الفنان الذى يعرف أين مكانته، بالتأكيد يكون المشاهد عرفها هو الآخر، بالإضافة إلى أننى أتعاون مع مخرج كبير مثل خالد يوسف فهو يحرص على تقدير الفنان، ولا أحب الحديث عن مكان اسمى على التتر لأن هذه الأمور تزعجنى لدرجة أننى رفضت أعمالا بسبب المناقشة فى هذا الأمر. ولكن المخرج خالد يوسف يتميز بأن أفلامه يُكتب على التتر الخاص بها «فيلم لخالد يوسف» وأكيد هناك مخرجون يطمحون للوصول إلى هذه المرتبة ولا يوجد مخرج فى مصر فعل ذلك واستطاع أن يثبت وجوده فيها لأنه نجح وحقق أرباحا وفى نفس الوقت عمل أفلامًا مهمة..باختصار خالد يوسف مخرج استثنائى فى جيله.

*ما هى أعمال زينة المقبلة ؟

من الممكن أن يكون هناك أعمال فنية خلال الفترة المقبلة جديدة وستكون أفضل بكثير مما قدمته فى السابق لأنى أسعى دائما إلى تقديم الأفضل للجمهور.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

