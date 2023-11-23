كاميرون يزور الشرق الأوسط لأول مرة بعد توليه منصبه

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس، إن وزير خارجية ديفيد كاميرون سيزور الشرق الأوسط اليوم لبحث الحرب في غزة.

منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية

وأكدت، أن كاميرون سيلتقي مسئولين إسرائيليين وفلسطينيين خلال الزيارة.

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفد الوزاري العربي الإسلامي والجامعة العربية، أمس الأربعاء، نظيره البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باريس.

اللجنة العربية الإسلامية

وأفادت صحيفة الحرية التركية بزيارة وزير الخارجية هاكان فيدان لإنجلترا برفقة وزراء خارجية دول على رأسها مصر وفلسطين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والأردن وقطر ونيجيريا في وقت سابق من اليوم.

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اتخاذ مبادرات دولية لوقف الحرب في غزة

والتقى فيدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في العاصمة لندن مع الوفد المكلف من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن اتخاذ مبادرات دولية لوقف الحرب في غزة وضمان السلام الدائم.