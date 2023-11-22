الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بسبب الانتخابات الرئاسية

امتحانات شهر نوفمبر
امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل،فيتو

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل لما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية 2024.

 اختبارات شهر نوفمبر

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل هي امتحانات توضع على مستوى كل مدرسة وتقوم المديريات والإدارات التعليمية بوضع الجدول الخاص بها، مؤكدا أن كل مديرية لها الحق في تحديد ما تراه مناسبا لها.

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات رسمية للمدارس تنص على تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.

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 الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار إلى أنه هناك بعض المديريات التعليمية ستقوم  بتأجيل عقد اختبارات شهر نوفمبر لطلاب النقل، حتى الانتهاء من  الانتخابات الرئاسية، ولكن ذلك وفقا للجدول الذي تم وضعه من قبل.

 الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر المقبل.

حيث تجري عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وفي حالة الإعادة، تجرى العملية الانتخابية أيام 5 و6 و7 يناير  المقبل في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر.

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واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من القرارات الهامة حول استعدادات المدارس المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى في ديسمبر المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه يجب تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية.

الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابها على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من أي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة أن يقوم مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.

5 قرارات لتجهيز المدارس للانتخابات الرئاسية 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن 5 قرارات لتجهيز المدارس للانتخابات الرئاسية 2024 وجاءت أهم القرارات كالآتي:

1- التأكيد على جاهزية جميع مقارّ اللجان الانتخابية المقررة لاستقبال الناخبين.
2- تأمين محيط مقارّ اللجان الانتخابية، وجاهزية كافّة المرافق والقطاعات المعنية؛ لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية.
3- التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية الانتخاب دون عوائق.
4- توفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية.
5- تشكيل غرف عمليات بكل مديرية بالإضافة لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة. 

القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهم: 

المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي  رمز "النجمة".

المرشح محمد فريد سعد زهران رمز "الشمس".

المرشح عبد السند حسن محمد يمامة رمز "النخلة".

المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر رمز "السلم". 

موعد بدء الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 

 وبدأت فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر المقبل. 

 بينما تتوقف الدعاية الانتخابية بالنسبة للانتخابات في الداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.

ضوابط الدعاية الانتخابية 

وتكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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الانتخابات الرئاسية اختبارات شهر نوفمبر وزارة التربية والتعليم

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