الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

النقل تتابع خطوات مشروع قطار سيناء وخطط ربطه بالمناطق الهامة

قطار، فيتو
قطار، فيتو

تابعت وزارة النقل مع السكك الحديدية والشركات القائمة على تنفيذ مشروع قطار سيناء للتأكيد على مواعيد الانتهاء من إنجاز الأعمال الهندسية النهائية وكافة باقي أعمال المشروع  لافتتاح القطار وتشغيله خلال الفترة القادمة. 

تستعد وزارة النقل خلال الفترة القادمة لتشغيل قطار يمر داخل سيناء لينقل الركاب والبضائع، وذلك على خط الفردان، الذي توقف منذ سنوات طويلة تصل لأكثر من نصف قرن.

مشروع قطار سيناء

وفي السياق، قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: إن الدولة تعمل على إنشاء خط قطار من الفردان حتى بالوظة بمسافة 60 كم، ومن بالوظة حتى شرق بورسعيد بمسافة 44 كم، موضحًا أنهم يعملون على رفع كفاءته وتجديده خاصة بعد سرقة القضبان عام 2011.

Advertisements

وأكد وزير النقل، أن القطار سيعمل على خط سير من الفردان إلى بالوظة خلال احتفالات أكتوبر القادم.

 

قطار سيناء، من الفردان إلى بالوظة ثم إلى شرق بورسعيد

وأوضح وزير النقل، أن القطار سيقوم من الفردان إلى بالوظة، ثم إلى شرق بورسعيد بالميناء والمنطقة الصناعية، ليكمل طريقه إلى بئر العبد، وذلك خلال احتفالات أكتوبر.

وأكد كامل الوزير، أن تشغيل القطار أصبح واقعًا وليس تخطيطًا، موضحًا أن القطار تم تجريبه من خلال مروره من على الكوبري المُقام على قناة السويس الغربية، والكوبري الآخر على قناة السويس الشرقية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك قطارا مخصصا للركاب وآخر للبضائع.

ومن المقرر أن يستخدم الخط فى الربط بين المنطقة الاقتصادية والمواني البحرية ومناطق التصدير لنقل البضائع من موانئ مثل شرق بورسعيد وموانئ المنطقة الاقتصادية إلى عمق وداخل البلاد 

وتستهدف وزارة النقل من إحياء الخط العمل على إحياء قطاع نقل البضائع بالكامل لزيادة كميات البضائع المنقولة بالقطارات. 

من ناحية أخرى، قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل، صرف منحة العام الدراسي الجديد للعاملين في الوزارة، ووافق على منحة المولد النبوي، للعاملين بالمترو والسكك الحديد والمقدرة بـ 750 جنيها.  

تشغيل قطار سيناء 

وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالسكك الحديدية بطلب لوزير النقل لصرف منحة لكافة العاملين؛ لتشجيعهم على أداء مهام أعمالهم وتقديم أفضل خدمة للركاب.

 

وشدد الوزير على ضرورة العمل على استغلال الفترة المقبلة في زيادة الطاقة والعطاء بالسكك الحديدية، وأكد  أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل، والتي تشمل تشغيل جهاز التحكم، وتشغيل كافة التقنيات التكنولوجيا التي تساهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمة بالسكك الحديدية.

ويذكر أن وزير النقل سبق واعتمد أكثر من منحة لعمال السكك الحديد خلال الشهور الأخيرة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع فيتو تغطية شاملة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاقتصادية الاعمال الهندسية الاقتصادي الحديدي الالتزام الدولار

الأكثر قراءة

عكس التوقعات، نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

بالأسماء، قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على الأراضي اللازمة لتوسعة الطريق الدائري

أبرز غيابات الأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

مسئول فلسطيني يكشف صفقة أخرى لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس

مسئول سابق بإدارة أوباما يهين مصري ويسب الإسلام لأجل الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

اكتشاف سر جنون كرة القدم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، تراجع سعر العنب وارتفاع الجوافة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب ليلا

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

المزيد
الجريدة الرسمية