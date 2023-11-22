نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد البنك الزراعي المصري

استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية بمكتبه اليوم الأربعاء، شريف الغزناوي رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري، نصر شومان رئيس قطاع الإسماعيلية، في حضور الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ومنى خليفة محمد مدير إدارة الحماية بالمديرية بالإسماعيلية، عصام منسي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية.

وذلك لبحث أوجه التعاون بين محافظة الإسماعيلية والبنك الزراعي المصري، للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات وكذلك في إطار مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

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أهمية مبادرة البنك الزراعي

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أهمية المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والتي من شأنها تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الأسر على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالدور المجتمعي الهام للبنك الزراعي المصري.

منطقة شرق الدلتا

ومن جانبه، أكد رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعي المصري، أن المبادرة التي يطلقها البنك، هي مبادرة وطنية تأتي من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة.

صرف لحوم الأغذية

شهد اللقاء تسليم مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ٢٥٠٠ بون مالي فئة ٢٠٠ جنيه، بقيمة إجمالية ٥٠٠ ألف جنيه، لصرف لحوم وسلع غذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة طبقًا لكشوف تكافل وكرامة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي والتي سبق بحثها واستبيان أحقيتها.

كما تم تسليم مساعدات عينية (٢٥ ثلاجة، ٢٥ بوتاجاز، ٢٥ غسالة)؛ للمساهمة في تجهيز ٢٥ من الشباب المقبلين على الزواج من أبناء محافظة الإسماعيلية ومن الحالات الأكثر احتياجًا.

هذا ووجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوزيع البونات طبقًا لعدد الأفراد بكل أسرة من مستحقي تكافل وكرامة، وكذلك الأجهزة الكهربائية يتم توزيعها، طبقًا لبحث الحالات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على سعادته بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

