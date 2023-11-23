الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة حزب الله بقصف إسرائيلي على بيت ياحون في جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على بيت ياحون في جنوب لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة حزب الله بغارة إسرائيلية على قرية بيت ياحون جنوب لبنان.

 

وكتب النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله" ابراهيم الموسوي في مدونته عبر منصة "إكس"، معزيا النائب رعد وقال: "أعظم الله أجوركم جميعًا وأجر الأخ العزيز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، وهنيئًا له ولنا على هذا الوسام الإلهي والاصطفاء الرباني بأن اتخذ من أسرته شهيدًا، الشهيد السعيد عباس محمد رعد".

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وأضاف: "حبيبنا أبو حسن القائد القدوة في النهج والسلوك قولًا وعملًا".

كما نعى جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ابن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.

وقال المصدر متحفظًا عن ذكر اسمه إن "عباس رعد، ابن النائب محمد رعد، استشهد مع عدد من عناصر الحزب" جراء غارة اسرائيلية على منزل في قرية بيت ياحون. 

ولم يصدر حزب الله أي بيان رسمي في الحال.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن مقتل أربعة اشخاص وإصابة خامس بجروح جراء "الغارة الجوية التي شتها العدو الاسرائيلي عبر الطائرات الحربية" على المنزل، من دون أن تحدد هوياتهم.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًّا متفاقمًا بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجومًا غير مسبوق على الدولة العبرية التي تردّ بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قُتل أكثر من مئة شخص في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي حزب الله، و14 مدنيًا، بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية من جهتها عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين.

وجاءت الغارة الإسرائيلية على بيت ياحون بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس تطلق الحركة بموجبه 50 رهينة من الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل، التي تفرج بدورها عن أسرى فلسطينيين، على أن تسري هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، في أول خطوة فعلية نحو تهدئة بعد أكثر من ستة أسابيع من الحرب.

 

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